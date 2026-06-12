Una mansión sobre el agua: el lujoso capricho de u$s5,5 millones de Carlos Alcaraz

El tenista español decidió gastar una fortuna para tener una posesión de lujo, que le servirá para relajarse fuera del circuito profesional.

Carlos Alcaraz ganó millones con su enorme rendimiento dentro de las canchas, pero sus compromisos con el tenis suelen quitarle mucho tiempo para disfrutar y pasar en familia. Cosechado el éxito y también el dinero, decidió hacer una increíble inversión de lujo, la cual será personalizada a su gusto.

El deportista español supervisa de cerca la creación de lo que bien podría llamarse “una mansión sobre el agua” . Adquirió que aún está en construcción y cuenta con todas las comodidades posibles que hay en tierra.

Aunque el Sunreef ULTIMA 88 tiene un precio de partida cercano a los u$s5,5 millones , Carlos Alcaraz decidió encargar una versión personalizada que elevará todavía más el valor de la embarcación. El tenista apostó por uno de los modelos más exclusivos del catálogo de Sunreef Yachts, un catamarán de casi 24 metros de eslora diseñado para combinar lujo, tecnología y amplios espacios de descanso.

La estructura multicasco es una de las principales características del modelo. Gracias a esta configuración, ofrece más superficie habitable que muchas embarcaciones de tamaño similar y una mayor estabilidad durante la navegación, una ventaja especialmente en los viajes largos o estadías prolongadas fondeado cerca de la costa.

Parte de los millones invertidos se reflejan en espacios pensados para el entretenimiento. En la popa se encuentra el Ocean Lounge, una zona de recreación junto al agua que incorpora una plataforma hidráulica para el baño, terrazas laterales abatibles y un amplio garaje destinado a motos de agua y equipamiento para actividades sobre el agua.

A pesar de sus dimensiones, el ULTIMA 88 también fue concebido para ofrecer un rendimiento destacado. Puede alcanzar una velocidad máxima de 26 nudos, cerca de 48 kilómetros por hora, y cuenta con la posibilidad de incorporar sistemas de propulsión híbrida que permiten reducir el consumo energético y realizar trayectos más silenciosos.

Sunreef Yachts 2 El español espera que su embarcación esté lista, ya que aún los astilleros se encuentra trabajando en el modelo personalizado. Sunreef Yachts

Aún en construcción: los lujosos detalles de la embarcación

La embarcación todavía se encuentra en construcción y continúa recibiendo detalles definidos especialmente para Alcaraz. El deportista incluso visitó recientemente las instalaciones del astillero en Polonia para supervisar los avances del trabajo, mientras se termina de dar forma a una configuración diseñada según sus preferencias.

Los cambios encargados por el español abarcan buena parte de los espacios interiores. El diseño prevé alojamiento para invitados en cuatro camarotes, además de una amplia suite principal ubicada en la cubierta principal y extendida a todo el ancho disponible, una distribución que permite ganar amplitud y privacidad.

El sector reservado para Alcaraz contará con grandes ventanales para aprovechar la luz natural, un amplio baño con bañera y otros elementos poco habituales incluso dentro del segmento de lujo. Entre ellos figura un sauna privado integrada al área principal, uno de los detalles que contribuyen a elevar el valor final del proyecto.

La cubierta superior también fue pensada como un espacio de uso social. Allí habrá sectores con sofás, áreas para comer al aire libre y zonas de descanso orientadas a disfrutar del tiempo libre en familia o con amigos, uno de los aspectos que el tenista buscaba al momento de elegir el modelo.

A esas comodidades se suma la tecnología orientada a una navegación más eficiente. Los planes incluyen paneles solares integrados en la estructura y distintas soluciones destinadas a reducir el impacto ambiental, una característica que forma parte de las propuestas más recientes desarrolladas por el astillero.