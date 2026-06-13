Pagaron u$s100 millones por la nueva joya del fútbol mundial y una histórica sanción no le permite pisar la cancha

Gastaron una fortuna para quedarse con su pase, había empezado a dar resultados y ahora deberá cumplir una larga sanción.

El fútbol mueve millones en transferencias de jugadores entre clubes, con el objetivo de sumar talento para ganar títulos. Sin embargo, gastar grandes sumas no siempre garantiza buenos resultados y muchos futbolistas no rinden como esperan los directivos o los hinchas.

En este caso, un importante club desembolsó una cifra millonaria para quedarse con quien apuntaba a ser una de las mayores promesas del fútbol. Su destino parecía ligado al éxito, pero una insólita sanción hizo que esa inversión quedara en suspenso , ya que no podrá jugar durante mucho tiempo y todavía no se sabe si volverá a la actividad una vez cumplido el castigo.

Mijailo Mudryk nació en Krasnograd, Ucrania, el 5 de enero de 2001. Sus primeros pasos fueron en el F. C. Metalist Járkov, aunque años después pasó a las academias del Dnipro y del Shakhtar Donetsk. En 2018, con solo 17 años, llegó al primer equipo de la mano de Paulo Fonseca, quien lo hizo debutar en la copa local ante Olimpik Donetsk el 31 de octubre de ese año.

Tras un préstamo en Arsenal Kiev, donde solo disputó 10 partidos, el delantero volvió a Shakhtar. Sin demasiado rodaje, fue cedido nuevamente, esta vez al Desná Cernigov, donde tampoco logró continuidad. De regreso en el club dueño de su pase, empezó a sumar titularidades y, entre finales de 2022 y principios de 2023, ya era considerado una de las grandes promesas de Europa.

Sus actuaciones llamaron la atención de varios de los clubes más importantes del continente, que comenzaron a disputar su fichaje. Tras varios sondeos, su equipo aceptó una oferta millonaria que le abrió a Mudryk las puertas de una de las ligas más importantes de Europa.

Mudryk Instagram: @mmudryk10 Mudryk busca reducir su sanción, pero el panorama es desalentador para él y su club. Instagram: @mmudryk10

Un fichaje de u$s100 millones: sus números en Stamford Bridge

El 15 de enero de 2023 se hizo oficial su llegada al Chelsea, que abonó u$s80 millones por su pase. Con variables por objetivos cumplidos, la operación podía ascender hasta los u$s109 millones. El atacante y la entidad inglesa firmaron un contrato por ocho años y medio, y su primer gol llegó el 1 de octubre de ese mismo año ante Fulham por la Premier League.

En Stamford Bridge muchos consideraban que se había pagado una cifra excesiva, pero con el paso de los partidos el ucraniano empezó a demostrar por qué su pase había sido tan costoso. En total disputó 73 encuentros, marcó diez goles y dio nueve asistencias. Además, conquistó la UEFA Conference League, el tercer torneo europeo en importancia detrás de la Champions League y la Europa League.

Embed - Mykhailo Mudryk's 10 goals for Chelsea FC

4 años sin poder jugar: el doping del ucraniano

En noviembre de 2024, Mudryk formaba parte de la Selección de Ucrania cuando se le realizó un control antidopaje de rutina, al igual que al resto del plantel, en la previa de los partidos ante Albania y Georgia. El resultado arrojó que el futbolista había consumido meldonio, una sustancia desarrollada originalmente para tratar problemas cardíacos.

Para los deportistas, este medicamento puede incrementar la resistencia física, mejorar el flujo sanguíneo, optimizar el uso del oxígeno y acelerar la recuperación tras esfuerzos intensos. Desde el 1 de enero de 2016 integra la lista de sustancias prohibidas por la Agencia Mundial Antidopaje, y su utilización constituye una infracción grave.

Fue apartado de la selección y también del primer equipo del Chelsea. Su último partido oficial fue el 28 de noviembre de 2024 ante Heidenheim por la Conference League, encuentro en el que anotó un gol.

Después de ese compromiso, la Federación Inglesa le impuso la sanción más severa prevista para este tipo de casos: cuatro años de suspensión. Aunque el conjunto londinense y el equipo legal del jugador apelaron el castigo ante el TAS, todavía resta conocer el veredicto definitivo. Si la sanción se mantiene firme, recién podrá volver a la actividad en diciembre de 2028.