Las fotos oficiales de la Scaloneta para el Mundial 2026: "Nuestro escudo y nuestra piel"

La AFA compartió las fotos oficiales de los guerreros de la blanca y celeste. En un sentido mensaje por sus redes oficiales, habló de "una jornada distendida para eternizar sus sueños".

Tras conocerse el backstage de la sesión de fotos que realizó la Selección argentina , comandada nuevamente por Lionel Scaloni , ahora salieron a la luz las imágenes oficiales de los jugadores. Los archivos fueron compartidos por la Asociación de Fútbol Argentina (AFA) y allí lucieron su mejor cara parte de los guerreros de la blanca y celeste como Lionel Messi y Emiliano Dibu Martínez , entre otros. En un collage de que reunió más de diez fotografías, se vio a parte del plantel luciendo la camiseta y mostrando su mejor actitud de cara a esta nueva edición de la Copa Mundial, luego de traer el premio mayor en Qatar en 2022.

"Nuestros protagonistas. Nuestro escudo. Nuestra piel", tituló la AFA la sesión de fotos que compartió en su sitio web este viernes 12 de junio. Anteriormente, se había conocido el backstage del book con un video gracioso y emotivo de los jugadores hablando a la cámara y haciendo chistes.

"La Selección Argentina ya tiene sus fotos oficiales del Media Day de la FIFA para esta Copa del Mundo 2026. Una jornada distendida para enmarcar nuevos sueños y eternizarlos", continuó el mensaje.

Además, la cuenta oficial de X de la Selección completó el resto de fotografías en las que también se los pudo ver luciendo la camiseta a Valentín Barco, Lisandro Martínez, Cristian Cuti Romero, Nicolás Tagliafico, Enzo Fernández y Nicolás Otamendi.

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El parche especial que lucirán Lionel Messi, Dibu Martínez y otros ocho jugadores de la Selección argentina en el Mundial 2026

La Selección argentina está a unos días de comenzar su camino en la defensa de la Copa del Mundo y la FIFA implementó unos parches obligatorios que tendrán que usar los jugadores que hayan ganado una distinción en el certamen pasado y los que debuten en la cita mundialista a partir de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso de la Albiceleste, ocho futbolistas usarán la insignia en el costado de la manga de la camiseta. Se trata de Juan Musso, Marcos Senesi, Facundo Medina, Valentín Barco, Nicolás González, Giuliano Simeone, Nicolás Paz y José Manuel López, quienes participarán por primera vez en un Mundial.

Por otro lado, Lionel Messi también llevará dos parches distintivos. Uno será por haberse convertido en el mejor jugador del Mundial 2022 y el otro por ser el jugador con más Mundiales en la historia, junto con el "Memo" Ochoa y Cristiano Ronaldo. Además, el 10 no será el único, debido a que el “Dibu” Martínez también portará uno por ser el Guante de Oro en Qatar.