De cuánto es la fortuna de Paulo Dybala, el campeón del mundo que va a ser papá

La Joya disfruta está en su mejor momento figurando en Roma, próximo a ser padre con Oriana Sabatini y con una fortuna millonaria.

La verdad es que se puede decir que el presente de Paulo Dybala , tanto en lo deportivo como en lo personal, es muy bueno. El delantero cordobés no solo brilla en la Roma, sino que también atraviesa uno de los momentos más felices de su vida privada junto a Oriana Sabatini .

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

En medio de esta nueva etapa de su vida, como hombre casado y a meses de ser padre, se pone interesante saber cuánto dinero acumuló el futbolista a lo largo de su carrera, tanto en salarios como en contratos con distintas marcas.

Nacido en Laguna Larga, Córdoba, Dybala dio el salto al fútbol profesional en Instituto de Córdoba en la Primera B Nacional. Con apenas un par de temporadas, su talento lo llevó directamente a la Serie A de Italia .

En Juventus vivió sus mejores años, donde se consolidó como figura y cobrando contratos millonarios , acordes al nivel de un futbolista de ese estilo. Su carrera tuvo altibajos por las lesiones, que en varias oportunidades lo dejaron afuera de convocatorias importantes. Sin embargo, logró redimirse con la Selección Argentina .

Ya consolidado en la Roma, hoy en día cobra un salario cercano a los 1,8 millones de euros mensuales, lo que lo ubica entre los jugadores mejor pagos del fútbol italiano.

El anuncio de Paulo Dybala y Oriana Sabatini

La noticia que revolucionó las redes hace poco llegó con un emotivo posteo en Instagram. "Primer posteo de nosotros tres", escribieron Dybala y Oriana en una publicación conjunta, anunciando que esperan a su primer bebé.

El video muestra momentos íntimos de la pareja al recibir la confirmación de que esperan a su primer hijo. En el mismo, se la ve a Oriana, actriz y cantante, decir: "¡Vamos a ser papás!". La publicación superó los 200 mil me gusta y recibió miles de mensajes de felicitación de fanáticos y colegas.

Embed - ORIANA en Instagram: "primer posteo de nosotros tres " View this post on Instagram A post shared by ORIANA (@orianasabatini)

Patrimonio de Paulo Dybala

A lo largo de su carrera profesional, Paulo Dybala acumuló cerca de 90,9 millones de euros en salarios como futbolista. A esa cifra se suman los ingresos por contratos publicitarios, trabajos de modelaje y colaboraciones con distintas marcas internacionales.

Con esta gran fortuna que no para de crecer y el inicio de su nueva familia, Dybala atraviesa uno de los capítulos más importantes de su vida.