Pensaron que su negocio seria un éxito infinito, se burlaron de la competencia y perdieron miles de millones

Lideraba el mercado del entretenimiento hogareño, pero una mala decisión terminó destronándolo para siempre.

Podría haberse adaptado a los nuevos tiempos pero no lo logró. Imagen: Freepik

Hubo una empresa que marcó a fuego la cultura del entretenimiento hogareño durante décadas, con miles de tiendas alrededor del mundo donde millones de personas alquilaban películas para ver los fines de semana. Su propuesta física de videoclub la convirtió en sinónimo de renta de titulos clásico y nuevos y en una referencia indiscutida durante los años 90 y principios de los 2000.

Sin embargo, esa posición dominante y la confianza en un modelo de negocio tradicional que creían infalible no fueron suficientes para sortear los cambios tecnológicos y de consumo que vinieron con la digitalización. Esa empresa era Blockbuster, que tras rechazar múltiples oportunidades de adaptarse y evolucionar terminó perdiendo su reinado y su valor en el mercado.

Blockbuster La tienda supo ser líder en entretenimiento hogareño pero perdió millones con la competencia de las plataformas. Imagen: Coasterlover1994 / Wikipedia De reírse de Netflix a perder su empresa: que pasó con Blockbuster En sus mejores años, Blockbuster era el gigante indiscutido de la renta de películas, con más de 9.000 tiendas alrededor del planeta y una marca que parecía imposible de derrotar. Su modelo estaba arraigado en el alquiler físico de VHS y luego de DVDs, generando ingresos considerables y siendo parte de la rutina de entretenimiento de millones de familias.

A finales de los 90, un pequeño competidor llamado Netflix surgió con una propuesta diferente: alquiler de DVD por correo y, más adelante, suscripción mensual sin cargos por demoras. En el año 2000, los fundadores de Netflix se presentaron ante los directivos de Blockbuster con una oferta para venderles la empresa por 50 millones de dólares y formar una alianza en la que Netflix manejaría la parte online. La respuesta de Blockbuster fue negativa: el CEO rechazó la propuesta casi en tono de burla, sin ver el potencial del negocio digital.

Después de esa decisión, Netflix continuó creciendo, introdujo modelos de streaming y se consolidó como líder en entretenimiento digital. Blockbuster intentó reaccionar con su propio servicio online y programas mixtos, pero nunca logró adaptarse lo suficientemente rápido a los hábitos de los consumidores y su rigidez en mantener tiendas físicas y políticas como los cargos por demoras erosionaron su base de clientes.

La falta de visión estratégica y la negativa a apostar por lo digital llevaron a que la empresa perdiera terreno de manera constante frente a los servicios de streaming y otras plataformas emergentes. Finalmente, Blockbuster se declaró en bancarrota en 2010, cerró la mayoría de sus tiendas y pasó a ser un caso de estudio sobre cómo no adaptarse a la transformación tecnológica.

