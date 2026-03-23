Por qué OnlyFans es un negocio exitoso y los creadores de contenido eligen la app de Leonid Radvinsky

La plataforma cuenta con 4,6 millones de productores de contenido y más de 377 millones de usuarios registrados en todo el mundo.

Leonid Radvinsky , dueño mayoritario de OnlyFans , murió a los 43 años después de una larga lucha contra el cáncer , según confirmó la compañía mediante un comunicado a los medios internacionales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Desde su llegada en 2018, el empresario transformó el sitio en una plataforma de contenido por suscripción de alcance global, donde millones de creadores monetizan directamente su trabajo. Además, bajo su dirección, la app superó los 7.200 millones de dólares en transacciones anuales, según detalló "Forbes". A continuación, conocé los detalles.

OnlyFans fue fundada en 2016 por los empresarios británicos Tim Stokely y Guy Stokely como una red social basada en suscripciones , donde los productores podían cobrar directamente a sus seguidores por contenido exclusivo.

En sus primeros años, la plataforma tenía un crecimiento moderado, pero todo cambió a partir de 2018 , cuando Leonid Radvinsky adquirió la mayoría accionaria a través de la empresa Fenix International .

Bajo su dirección, el sitio tomó un rumbo mucho más definido hacia el contenido para adultos , un segmento que otros sitios restringían. Para 2024, ya contaba con más de 4,6 millones de creadores y cerca de 377 millones de usuarios registrados .

Esto se reflejó en el volumen de capital que circula dentro del sistema, que superó los 7.200 millones de dólares en transacciones anuales.

El modelo de negocio es simple pero muy rentable. De acuerdo con un informe de la revista "Forbes", la empresa retiene un 20% de cada suscripción o contenido pago, mientras que el resto queda en manos del autor del material.

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La mirada empresarial de Leonid Radvinsky

Leonid Radvinsky nació en 1982 en Odesa, Ucrania, y emigró con su familia a Estados Unidos cuando era niño, instalándose en Chicago.

Estudió Economía en la Universidad Northwestern y sus primeros pasos en el mundo empresarial estuvieron vinculados a internet a fines de los años 90.

A los 17 años ya participaba en foros online y, poco después, creó sitios web, como Password Universe, Working Passes y Ultra Passwords, que funcionaban como intermediarios de contenido pago, especialmente dentro de la industria para adultos.

Las plataformas se anunciaban como proveedores de contraseñas "ilegales" y "hackeadas", donde ganaba dinero por cada clic. Según algunas estimaciones, el último emprendimiento mencionado generó ingresos de 1.800 millones de dólares al año durante la década de los 2000.

En 2004 fundó MyFreeCams, una plataforma de transmisión en vivo orientada al entretenimiento para adultos, que se convirtió en uno de los sitios más importantes del sector.

A lo largo de su carrera, también incursionó como inversor en tecnología a través de su propio fondo, financiando proyectos vinculados al software y al desarrollo digital. Sin embargo, su salto definitivo llegó en 2018, cuando adquirió el 75% de OnlyFans.

A partir de ese momento, implementó cambios clave en la estrategia de la empresa: reforzó el sistema de monetización directa, simplificó el vínculo entre creadores y usuarios y permitió la expansión masiva de contenido explícito.

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Los desafíos de los creadores de contenido en OnlyFans

Aunque OnlyFans ofrece una vía directa de monetización, los creadores enfrentan varios desafíos. La exposición de contenido explícito implica riesgos de privacidad, filtraciones no autorizadas y potencial daño a su reputación personal y profesional.

Denuncias de publicación de material sin consentimiento, como las más de 140 en Estados Unidos detalladas por "Reuters" en 2024, generaron acciones judiciales y preocupación sobre la seguridad de la plataforma.

Además, las restricciones y bloqueos de procesadores de pagos como Visa y Mastercard provocaron interrupciones en los ingresos, obligando a los productores a adaptarse constantemente a cambios en políticas de cobro.

La alta competencia dentro del sitio y la necesidad de mantener suscriptores activos exigen innovación constante, marketing efectivo y actualización continua de contenido.

También deben lidiar con la presión de sostener una audiencia global y cumplir con regulaciones legales en distintos países, especialmente en lo relacionado con edad, consentimiento y derechos de autor.

A pesar de los esfuerzos de la firma por diversificar su oferta incorporando entrenadores, deportistas, chefs y artistas, la dependencia del contenido para adultos sigue siendo predominante, lo que limita la percepción pública y añade riesgos de censura o problemas regulatorios.

"Nos expandimos a nuevos sectores verticales, demostrando la fortaleza y el potencial de la plataforma en una amplia gama de géneros”, dijo Keily Blair, directora ejecutiva de la compañía, en un comunicado compartido con "Forbes".