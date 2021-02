El mercado inmobiliario en la pista de despegue

El mercado de real estate inició el 2021 con una leve tendencia en alza. Si bien no se recuperan los índices de otros años, la facturación creció en enero 2021 vs enero 2020. Después del período de encierro y ante la imposibilidad para muchos de vacacionar en el exterior, creció la demanda de alquileres de casas con amenities en barrios privados y de quintas en general. También se observa un mayor movimiento de operaciones compra venta en unidades que sinceraron sus precios acorde al contexto. "Durante 2020 hubo un sinceramiento de los precios y si bien se auguraban bajas de hasta un 40%, no fue así. Estamos llegando a un piso de la baja en los precios de inmuebles que se venden y en torno a esos valores empieza a haber estabilidad. Obviamente siempre hablando de los valores de cierres de las operaciones, es decir precios reales de operaciones reales y no de los valores de oferta. Aún hoy en la plaza hay inmuebles ofertados a precios fuera de mercado, que por supuesto no se venden", explica Marta Oriozabala, CEO de Real Capital.