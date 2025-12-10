YPF: demandantes insistieron para que funcionarios argentinos entreguen sus celulares + Seguir en









Sostienen que utilizan chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y ENARSA.

Los fondos Burford y Eton Park insistieron en la Justicia de Nueva York para que importantes funcionarios del Gobierno entreguen sus celulares.

El juicio contra la Argentina e YPF tuvo una novedad importante en las últimas horas. Los fondos Burford y Eton Park insistieron en la Justicia de Nueva York para que importantes funcionarios del Gobierno, entre ellos Luis Caputo y Pablo Quirno, entreguen sus teléfonos para investigar si hay pruebas relevantes sobre un presunto “alter ego” entre el Estado y las empresas estatales.

Los fondos sostienen que funcionarios argentinos utilizan chats paralelos para tratar asuntos oficiales con directivos de YPF y ENARSA, empresa estatal encargada de la compra de gas natural licuado (GNL). Por eso solicitaron los celulares para acceder a esas conversaciones por chats y por mails. Hasta ahora, según los fondos, los funcionarios entregaron "sólo 200 páginas".

"Se les va acabando el tiempo y están un poco nerviosos", especulan altas fuentes con acceso a la causa. La defensa del Estado argentino afirma que está a derecho y siempre han "sido muy colaborativos" y han hecho todo lo posible para obtener el consentimiento de 36 funcionarios y exfuncionarios, pero siempre dentro de lo que la ley les permite.

"Hemos sido muy colaborativos, siempre dentro de lo que la ley nos permite porque esos dispositivos no están en nuestro control, porque son propiedad privada de cada una de esas personas", se defienden desde el Estado argentino.

YPF: cómo continúa el litigio en Estados Unidos La primer fecha límite será el próximo 12 de diciembre. Ese viernes será el límite para que la defensa Argentina presente sus argumentos en la apelación sobre la entrega de las acciones de YPF.

La próxima audiencia de seguimiento será el 29 de enero. La defensa argentina reitera que seguirá trabajando en ese marco para seguir cooperando, esperando la sentencia de fondo, y apelando a la razonabilidad del tribunal en entender que están amparados bajo la Constitución nacional.

