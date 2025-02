Quién es Charles Hoskinson, el empresario creador de Ethereum y Cardano que denunció que le pidieron dinero para reunirse con Javier Milei

Hoskinson nació en 1987 en Hawái, en una familia de médicos. Asistió a la Universidad Estatal Metropolitana de Denver y a la Universidad de Colorado Boulder para estudiar matemáticas, pero no obtuvo un título.

Se unió a la campaña presidencial de Ron Paul en 2008, un político estadounidense conocido por sus puntos de vista libertarios. Hoskinson se interesó por la economía austriaca y la teoría monetaria, que afirman que un sistema económico basado en moneda fiduciaria es inherentemente inestable, un problema que Bitcoin intenta resolver.

Hoskinson es matemático de profesión y se involucró en el mundo de las monedas digitales en los primeros días de Bitcoin, cuando dejó su trabajo de consultoría en 2013 para dedicarse por completo a las criptomonedas. Fue presentado al documento técnico de Ethereum de Vitalik Buterin y se convirtió en uno de los fundadores originales de Ethereum, ocupando brevemente el cargo de CEO de Ethereum. Un desacuerdo público entre los cofundadores llevó a Hoskinson a abandonar el proyecto en 2014.

Posteriormente, creó Cardano, una plataforma de cadena de bloques de prueba de participación, con el objetivo de superar los problemas encontrados en proyectos cripto anteriores, centrándose en la flexibilidad, sostenibilidad, escalabilidad y seguridad de la cadena de bloques. Cardano ha estado históricamente entre las criptomonedas más grandes por capitalización de mercado y Hoskinson es a menudo mencionado como una de las personas más ricas en el mundo cripto.

La visión de Charles Hoskinson sobre los criptoactivos

El empresario que denunció que le pidieron dinero para reunirse con Milei es un defensor abierto en el ecosistema cripto, expresando frecuentemente su opinión sobre noticias, problemas y tecnología cripto, y dando entrevistas frecuentes. Tiene más de 300,000 suscriptores en YouTube y es activo en Twitter y otros foros.

"Soy algo polarizante. La gente o me quiere o me odia. No hay mucha gente en el medio", dijo en una entrevista. Trabajó brevemente como consultor después de la universidad, pero renunció en 2013 para enfocarse en las criptomonedas. Inició el Proyecto de Educación Bitcoin, proporcionando contenido gratuito y revisado por pares sobre Bitcoin y el entorno de los activos digitales.

El objetivo del proyecto era reducir las barreras de conocimiento dentro de las criptomonedasy atraer a un millón de usuarios al espacio para 2014. El proyecto ganó cierta tracción, con Hoskinson dando entrevistas y asegurando asociaciones con Udemy y Bitcoin Magazine.

Charles Hoskinson y Ethereum

Hoskinson fue presentado al documento técnico de Ethereum por Anthony Di Iorio, un entusiasta de Bitcoin, y conocía a Buterin a través del Proyecto de Educación Bitcoin. Hoskinson se entusiasmó con Ethereum y comenzó a asistir a las primeras reuniones del proyecto. En 2013, fue invitado a ser parte del equipo original de fundadores que lideraría el desarrollo del proyecto.

Se reunió con sus cofundadores en la Conferencia Norteamericana de Bitcoin en Miami en 2014, conocida como la reunión fundacional de Ethereum, y donde Ethereum fue anunciado oficialmente.El grupo continuó reuniéndose en los meses siguientes, estableciendo el marco y la visión para Ethereum y anticipando cualquier repercusión legal de vender nuevas monedas al público.

Allí ayudó a diseñar la primera oferta inicial de monedas (ICO) de Ethereum y tomó la decisión de registrar la fundación Ethereumen Suiza. También sirvió brevemente como CEO del proyecto.

Sin embargo, la relación entre los cofundadores se deterioró mientras debatían qué dirección tomar con el proyecto Ethereum. Buterin quería que Ethereum fuera una fundación sin fines de lucro con supervisión independiente, mientras que Hoskinson presionaba por un enfoque con fines de lucro financiado por capital de riesgo. "Fue una pelea en la sala de juntas", dijo más tarde. Los fundadores acordaron dejar que Buterin decidiera y Hoskinson dejó Ethereum poco después.

Cómo fue la idea de Charles Hoskinson para la creación de Cardano

Hoskinson tomó un descanso de seis meses después de dejar el equipo de Ethereum y brevemente contempló volver a las matemáticas. Sin embargo, uno de sus cofundadores de Ethereum, Jeremy Wood, se le acercó con una idea para iniciar una empresa de ingeniería e investigación que construiría cadenas de bloques y criptomonedas para corporaciones, entidades públicas e instituciones académicas. Llamaron a la empresa IOHK, abreviatura de Input-Output Hong Kong.

Cardano, el proyecto clave de IOHK, comenzó cuando un cliente propuso desarrollar una "versión japonesa de Ethereum". Cardano selanzó en 2017 como una plataforma de cadena de bloques pública, descentralizada y de código abierto, originalmente enfocada en el mercado japonés antes de expandirse globalmente. En su lanzamiento, era la cadena de bloques más grande en utilizar el mecanismo de prueba de participación, considerado una alternativa energéticamente eficiente a la más ampliamente utilizada prueba detrabajo.

El proyecto no tiene un documento técnico como otras cadenas de bloques conocidas. Sin embargo, Hoskinson concibió un esquema de desarrollo de múltiples capas que abordaría los problemas de otros ecosistemas cripto, centrándose en temas de fundación, gobernanza, descentralización, escalabilidad y contratos inteligentes.

Hoskinson llama a Cardano una "plataforma de contratos inteligentes y criptomoneda de tercera generación", con el objetivo de ser más rápida y flexible que Bitcoin, y más escalable y segura que Ethereum. Utiliza un libro mayor UTXO similar a Bitcoin, así como un enfoque de múltiples capas sobre el cual los desarrolladores pueden construir. Actualmente aloja más de mil sistemas y aplicaciones descentralizados.

Escándalo cripto $LIBRA: Charles Hoskinson denunció que le pidieron dinero para reunirse con Javier Milei

La revelación de Hoskinson fue a través de su cuenta de la red social X (ex Twitter) donde publicó un video de 15 minutos en el que contó lo sucedido cuando visitó la Argentina en octubre pasado, para participar del evento Tech Forum, un encuentro de emprendedores tecnológicos del que participó Javier Milei y fue organizado por Mauricio Novelli, un viejo conocido del Presidente.

En el video, Hoskinson denunció que en ese encuentro (al que él había venido con la promesa de reunirse con Milei) le pidieron dinero para tener un encuentro con el Presidente, algo a lo que se negó por las estrictas leyes estadounidenses sobre prácticas corruptas en el extranjero.

"Encontramos a muchas personas a lo largo del camino y nos dicen: 'Sabes, sabes, nos das algo y podemos conseguirte una reunión (con Milei). Pueden suceder cosas mágicas", dice el empresario en el video, mientras hace el claro gesto de contar dinero con sus dedos.

Qué dijo Charles Hoskinson sobre el escándalo cripto de $LIBRA que envuelve a Javier Milei

"Dije: eso sería una violación de la FCPA (sigla en inglés de la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero estadounidense) . No podemos hacer eso. Y de repente, dejaron de hablar con nosotros", agregó el empresario.

"Créanme, es realmente frustrante llegar a una conferencia y creer que tendrás un encuentro privado con el Presidente, y luego pasa de una mesa redonda a un apretón de manos y una foto", aseguró el empresario.

Hoskinson lamentó que a partir de lo que sucedió con $LIBRA "ahora van a entrar los peronistas, van a aprovechar esta situación, y van a anular cualquier posibilidad de que el sector público adopte criptomonedas de manera significativa". "Porque todo se asociará con $LIBRA", sostuvo en el empresario que se entusiasmó con la llegada de un libertario al poder.