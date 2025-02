Escándalo $LIBRA: reaparece Mauricio Macri en el peor momento de Javier Milei

Como anticipo de esa turbulenta relación, este domingo por la tarde está previsto que Karina Milei y Luis Toto Caputo lleguen a la plaza Seeber de la Capital Federal, encabezando una nueva campaña de afiliación a La Libertad Avanza. Una clara señal de que la Casa Rosada se encamina a confrontar electoralmente con Jorge Macri en la Ciudad de Buenos Aires luego de votarle en contra el Presupuesto 2025 y promocionar a Manuel Adorni como posible candidato para enfrentar al PRO en los desdoblados comicios porteños.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/LLA_CABA/status/1890187932637753821&partner=&hide_thread=false ¡AFILIATE CON KARINA Y TOTO! ¡VLLC! pic.twitter.com/OJkBHeTh1M — La Libertad Avanza CABA (@LLA_CABA) February 13, 2025

"Fusión no, acople en las listas tampoco, dejar de ser PRO mucho menos. Vamos a analizar la posibilidad de conformar un frente electoral, esa es la única posibilidad", anticipó una de las autoridades partidarias del macrismo ante la consulta de Ámbito de cara al encuentro del lunes. Además de Ritondo y Martínez se espera la presencia de Diego Santilli y Guillermo Montenegro, dos de las figuras que mas empujan para cerrar una lista de unidad con La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires.

Rechazo al plan de Mauricio Macri

Pero los antecedentes para plasmar ese plan y no dividir el voto anti peronista frente a Axel Kicillof no son los mejores. La Casa Rosada ignoró el pedido de Macri de conformar una comisión mixta para avanzar en un acuerdo programático para cerrar un acuerdo electoral en todo el país. A eso se suma el enfrentamiento explícito del PRO y La Libertad Avanza en la Ciudad de Buenos Aires donde ya está descartada cualquier posibilidad de entendimiento electoral para este año, un incidente que fractura a la liga de gobernadores macristas teniendo en cuenta que tanto Rogelio Frigerio (Entre Ríos) e Ignacio Torres (Chubut) son más proclives a cerrar un acuerdo provincial con las fuerzas del cielo.

Santilli Montenegro.jpg

En la provincia de Buenos Aires, el salto de Diego Valenzuela (Tres de Febrero) y Francisco Egüen (25 de mayo) a La Libertad Avanza, además de la designación de Diego Kravetz como número dos de la SIDE, tensionan el panorama. Es que Karina Milei no contempla la posibilidad de cerrar un acuerdo de partido a partido, como impulsa el PRO, sino la absorción de dirigentes del PRO con pasar por la ventanilla de Mauricio Macri para incorporar figuras a la boleta de la provincia de Buenos Aires.

En tránsito, Santilli y Montengro se desmarcan del tironero interno entre Milei y Macri y se enfocan en su electorado. Aspiran a que el PRO haga un acuerdo con LLA en la provincia de Buenos Aires para no dividir el voto opositor y ser funcionales a Axel Kicillof. "Es mejor un mal acuerdo que un no acuerdo", adviertieron desde su entorno. "En el 2013 Jorge y Mauricio (Macri) acordaron con Sergio Massa para ganarle a Cristina. Y el PRO no fue con su marca sino que metió 3 candidatos en las listas del Frente Renovador. Y no pasó nada por no llevar candidatos con marca propia: en el 2015 Macri ganó la presidencia", agregaron.

Mientras tanto, y de cara a la cumbre del PRO bonaerense, insisten en que van a mantener las conversaciones con Karina Milei, Lule Menem y Sebastián Pareja.