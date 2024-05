Quién es Dan Saunders, el mozo australiano que se convirtió en millonario por un error en los cajeros automáticos

Bueno, no es tan así. El joven tenía una vida bastante regular. No tenía carencias, pero tampoco se daba grandes lujos. Una noche de tragos con amigos en el año 2011, al quedarse sin dinero para seguir bebiendo, se vio obligado a ir al cajero automático en búsqueda de efectivo , y así de forma totalmente inesperada encontró la fórmula para el dinero infinito.

Cómo hizo su fortuna Dan Saunders

Aquella noche, cuando fue a sacar dinero de su cuenta bancaria el cajero no le permitía ver su saldo. Creyendo que no tenía los fondos suficientes para sacar 200 dólares australianos, intentó transferirse desde su tarjeta de crédito y el aparato rechazaba dicha operación, después de 2 o 3 intentos se rindió. Sin esperanzas, intentó sacar 200 dólares de su cuenta sueldo e inesperadamente el cajero se los dio, aún sin permitirle ver cuánto le quedaba. Al parecer, la transferencia desde tu tarjeta de crédito se realizaba, pero el banco no la registraba, por lo que parecía no existir y el dinero aparecer en su cuenta sin saber desde dónde se depositaba.