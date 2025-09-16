Los bonos soberanos en dólares rebotan este martes 16 de septiembre, luego del discurso de Javier Milei en la presentación del Presupuesto 2026. Vale recordar que los títulos vienen de una jornada para el olvido: con caídas de hasta 6% y el riesgo país medido por el J.P Morgan que se ubicó en 1.232 puntos básicos en medio de una fuerte tensión cambiaria. El mercado así, se toma un leve respiro tras fuertes caídas, aunque persisten las dudas sobre el pago de abultados vencimientos en moneda extranjera.
Los ADRs y bonos en dólares rebotan hasta 4,5% tras la presentación del Presupuesto 2026
Tras el desplome del lunes, los bonos en dólares rebotan hasta 3,6% y el riesgo país sigue por encima de los 1.000 puntos, en un mercado que aún mantiene dudas sobre la política cambiaria.
Los títulos avanzan hasta 3,6% de la mano del Global 2046, Global 2041 (3,5%), Global 2038 (3,2%). El riesgo país, en tanto se mantiene arriba de los 1.000 puntos básicos.
Los ADRs por su parte, avanzan hasta 4,6% encabezada por Grupo Supervielle (4,6%), Transportadora Gas del Sur, Grupo Financiero Galicia (1,7%), YPF (1,2%).
