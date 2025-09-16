De cuánto es la fortuna de Adrian Newey, el mejor ingeniero en la historia de la Fórmula 1







Considerado el ingeniero más influyente de la historia de la Fórmula 1, Adrian Newey forjó una fortuna tan grande como su obra en el automovilismo.

Adrian Newey es consideardo como el ingeniero más influyente en la historia de la Fórmula 1. Su trayectoria abarca cuatro décadas de innovaciones en diseño aerodinámico que transformaron equipos como Williams, McLaren, Red Bull y Aston Martin. Los monoplazas creados bajo su dirección acumularon más de 220 victorias en Grandes Premios y contribuyeron a la obtención de 12 Campeonatos de Constructores y 14 Campeonatos de Pilotos.

Newey nació el 26 de diciembre de 1958 en Colchester, Inglaterra. Su pasión por la velocidad y la mecánica lo llevó a estudiar ingeniería aeronáutica en la Universidad de Southampton. Tras graduarse en 1980, comenzó su carrera en Fittipaldi Automotive como ingeniero de carreras. Su talento lo llevó a March Engineering, donde diseñó autos que ganaron las 500 Millas de Indianápolis en 1985 y 1986.

En 1991, se unió a Williams y lideró el desarrollo de modelos como el FW14 y FW15. Estos autos permitieron que pilotos como Nigel Mansell, Alain Prost, Damon Hill y Jacques Villeneuve ganaran campeonatos. En 1997, pasó a McLaren y creó vehículos como el MP4/13 y MP4/14, que dominaron con Mika Häkkinen.

Su etapa en Red Bull entre 2006 y 2024 marcó una era de éxito con cuatro títulos consecutivos entre 2010 y 2013. Además, sus diseños contribuyeron a los campeonatos de Max Verstappen en 2022 y 2023. El RB19, uno de sus últimos trabajos en el equipo, logró una tasa de victorias del 95,5%.

En 2025, se incorporó a Aston Martin como Director Técnico. Su contrato incluye una participación minoritaria en el equipo y el objetivo de desarrollar un auto competitivo bajo las nuevas regulaciones de 2026.

Red Bull.jpg La escudería británica Aston Martin estaría detrás de conseguir la incorporación de Adrian Newey, uno de los mejores ingenieros de la Fórmula 1, desde hace dos decadas en Red Bull. Red Bull La carrera de Adrian Newey en F1 Newey se destacó por su enfoque en la aerodinámica y su atención al detalle. Sus diseños integran chasis, mecánica y flujo de aire de manera precisa. A diferencia de otros ingenieros, Newey sigue dibujando sus diseños a mano, lo que demuestra su precisión técnica y artística. Su trabajo en laFórmula 1 le valió reconocimientos como la Orden del Imperio Británico en 2012. También escribió el libro "Cómo construir un coche", donde comparte su experiencia y visión del diseño en las carreras. Patrimonio neto de Adrian Newey Según el medio Celebrity Net Worth, el patrimonio neto de Adrian Newey asciende a 100 millones de dólares. Su salario en Red Bull superaba los 10 millones de dólares anuales. Su contrato actual con Aston Martin le garantiza ingresos entre 25 y 38 millones de dólares al año, incluyendo bonificaciones por rendimiento. Newey también participó en proyectos fuera de la Fórmula 1, como el desarrollo del prototipo Red Bull X2010 para Gran Turismo 5. Tiene cinco hijos, entre ellos Harrison, quien compite en carreras y ganó títulos en categorías como la MRF Challenge Fórmula 2000.