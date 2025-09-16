No pudo terminar la escuela, pero creó una fortuna de millones siendo autodidacta: quién es Li Ka-shing

Este empresario no pudo terminar sus estudios pero eso no le impidió crear un imperio que genera miles de millones de dólares.

Desde lo más bajo, logró forjar un camino que lo llevó a generar millones de dólares.

Las grandes fortunas no siempre nacen de un camino académico. Hay empresarios que, sin estudios formales, construyeron imperios que hoy mueven millones y se convirtieron en referentes del mundo de los negocios. Son ejemplos de cómo la visión y la persistencia pueden superar cualquier obstáculo.

Uno de los casos más impactantes es el de Li Ka-shing , quien desde Hong Kong levantó un conglomerado con presencia global. Su trayectoria combina intuición, capacidad para detectar oportunidades y un manejo estratégico que lo transformó en una de las figuras más influyentes de Asia en las últimas décadas.

De no terminar la escuela y tener que trabajar, pasó a tener una empresa de miles de millones de dólares.

Li Ka-shing abandonó la escuela en su adolescencia y empezó a trabajar en fábricas para sostener a su familia. En 1950 fundó Cheung Kong Industries , inicialmente dedicada a la fabricación de plásticos. Con una estrategia ambiciosa, en pocos años orientó el negocio hacia la construcción y el desarrollo inmobiliario, marcando el inicio de una expansión que no se detendría.

Durante las décadas siguientes amplió sus inversiones en bienes raíces y en los años setenta adquirió participaciones en Hutchison Whampoa , movimiento clave que le permitió ingresar en sectores como telecomunicaciones, energía, puertos y comercio minorista. La consolidación de estas compañías dio forma a lo que hoy se conoce como CK Hutchison Holdings , un grupo con operaciones en varios continentes.

Li encabezó operaciones de gran escala, desde compras de activos estratégicos hasta ventas millonarias de propiedades, que fortalecieron la caja del grupo y abrieron paso a nuevas inversiones internacionales. Estas transacciones, valuadas en miles de millones de dólares, consolidaron su imagen como uno de los empresarios más astutos de su tiempo.

Miles de millones: el patrimonio de Li Ka-shing

De acuerdo con estimaciones de medios especializados como la revistas Forbes, su patrimonio supera los 30 mil millones de dólares, lo que lo ubica entre los hombres más ricos del mundo. Esta cifra refleja el valor de sus participaciones en empresas de infraestructura, telecomunicaciones, energía y comercio que integran CK Hutchison y otras firmas bajo su control.

Además de sus negocios, Li destina parte de su fortuna a causas sociales a través de la Li Ka Shing Foundation. Solo en educación y salud ha canalizado donaciones por miles de millones de dólares, financiando universidades y centros de investigación en distintos países.