La Selección de España recupera a Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz para el debut del Mundial 2026

El entrenador de la Selección de España, vigente campeón de Europa y uno de los máximos candidatos en el Mundial 2026, afirmó que dos de sus grandes figuras llegarán en condiciones para el día del debut.

La Selección de España recupera a sus grandes figuras para el debut del Mundial 2026

Los extremos Lamine Yamal, Nico Williams y Víctor Muñoz estarán disponibles para el debut de España en el Mundial 2026 contra Cabo Verde , aseguró el en las últimas horas el entrenador Luis De la Fuente .

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La Selección española llegó el domingo a Puebla, donde el lunes enfrentará a Perú con las notables ausencias de los atacantes del Barcelona, el Athletic Club y el Osasuna, respectivamente. Ellos se quedaron afuera de las prácticas para continuar sus rehabilitaciones.

"Lamentamos que no estén aquí acompañándonos, pero las indicaciones de los servicios médicos y de la preparación física nos invitaban a que se quedaran allá" , explicó De la Fuente en rueda de prensa . "Los tres podrán estar disponibles para el próximo partido" , agregó.

Este lunes, la "Roja" tendrá su último ensayo premundialista contra Perú en el estadio Cuauhtémoc, en Puebla.

El lunes 15, con los tres atacantes dados de alta, España enfrentará a Cabo Verde en su primer partido dentro del Grupo H del Mundial, en Atlanta.

Yamal, de 18 años, se recupera de una lesión en el bíceps femoral de la pierna izquierda que sufrió en la recta final de la temporada 2025-2026 con su club.

Williams, de 23 años, va dejando atrás una lesión en el muslo izquierdo; mientras que Muñoz, de 22 años, afrontó un problema en el sóleo de la pierna izquierda.

Los tres extremos "están cumpliendo los pasos de recuperación y están muy bien", reiteró De la Fuente. "Era conveniente que estos días se quedaran trabajando allá para hacer trabajo más específico".

De la Fuente consideró que el partido contra Perú "nos sitúa en la realidad del Mundial". En este juego presentará una alineación con "futbolistas que no estuvieron contra Irak".

Antes de viajar a México, la Selección española empató 1-1 con Irak en La Coruña, el jueves.

Para el partido del lunes contra Perú se prevé la participación de Yéremy Pino en la delantera.

"Este partido contra Perú nos va a ayudar a preparar el debut", dijo el extremo de 23 años que juega para el Crystal Palace de Inglaterra.