Quién es Stephen Schwarzman y cómo se convirtió en el hombre con más millones de Nueva York

El hombre que más millones acumula en New York y la polémica forma en la que logró amasar una de las fortunas más grandes de la Gran Manzana.

El empresario, cuestionado por sus métodos, generó miles de millones de dólares.

Stephen Schwarzman amasó miles de millones en Wall Street al fundar una firma que domina las inversiones. Desde una infancia humilde, escaló hasta ser uno de los más ricos de Nueva York. Su fortuna, construida con estrategia, genera críticas por su impacto en la desigualdad social.

Nacido en una familia trabajadora, este empresario creó un coloso financiero. Su capacidad para aprovechar mercados lo llevó a la cima. Sin embargo, sus métodos despiertan cuestionamientos sobre si su riqueza beneficia a pocos, dejando debates abiertos sobre su influencia en la economía moderna.

Es una figura polémica, pero logró acumular miles de millones de dólares.

Stephen Schwarzman, nacido en Filadelfia, estudió en Yale y Harvard. En 1985, fundó Blackstone con 400 mil dólares, enfocándose en private equity, inversiones en empresas no cotizadas. La firma creció hasta generar millones, comprando empresas en crisis y revendiendo con ganancias sustanciales.

En 2007, Blackstone salió a bolsa por 4 mil millones de dólares, consolidando su poder . Schwarzman lideró la expansión, gestionando activos por 500 mil millones en 2019. Su estrategia de reestructuraciones agresivas multiplicó su fortuna, posicionándolo como un referente en Wall Street.

Sin embargo, su modelo enfrenta críticas. Las reestructuraciones de Blackstone causaron despidos masivos, afectando a miles de trabajadores. Sus donaciones políticas, especialmente a republicanos, generaron controversias. Expertos cuestionan si su enfoque de maximizar ganancias amplifica la desigualdad económica en Estados Unidos.

Miles de millones: el patrimonio de Stephen Schwarzman

Forbes estima el patrimonio de Schwarzman en 38.6 mil millones de dólares en 2025, liderando Nueva York. En 2023, ganó 897 millones en sueldo y dividendos. Su riqueza, derivada de Blackstone, incluye millones de la gestión de fondos de inversión y operaciones globales.

Schwarzman compró una mansión de 100 millones en Palm Beach en 2003. Donaciones como 150 millones a Yale buscan impacto social, pero algunos las ven como maniobras fiscales. Su control de fondos de pensión refuerza su influencia en múltiples sectores económicos.