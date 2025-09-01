"Nueve Auras": un documental que homenajea el cine de Fabián Bielinsky Por Emma Coria Maiorano







Próximamente llega a HBO Max un documental que celebra la historia detrás de “Nueve Reinas” y “El Aura”, las únicas dos obras del director argentino, Fabián Bielinsky.

En el marco del 25° aniversario del estreno de la película “Nueve Reinas” de Fabián Bielinsky, llega a HBO Max "Nueve Auras", un documental dirigido por Mariano Frigerio que explora el detrás de escena de esta mítica película nacional que aún se mantiene vigente en la cultura argentina. Como indica su titulo, también va a contar con las voces de los protagonistas de "El Aura" (2005), la segunda película del director que sin saberlo terminó siendo la última.

Ricardo Darín, Gastón Pauls, Leticia Brédice y Tomás Fonzi se reúnen para hacerle honor a "Nueve Reinas", obra que protagonizaron un cuarto de siglo atrás. También se unen Dolores Fonzi, Alejandro Awada y Nahuel Pérez Biscayart, que junto a Darín, interpretaron los personajes de "El Aura", un policial sensorial que se centra en un taxidermista perfeccionista. Con las voces de los actores, familiares y amigos del director, el documental reconstruye la historia personal y mirada de Bielinsky, quién con tan solo dos películas logró dejar una huella en el cine nacional.

"Para celebrar los 25 años de 9 REINAS, antes de fin de año estrenaremos NUEVE AURAS, el documental que reúne a los protagonistas de 9 Reinas y de EL AURA para hablar de la obra de Fabián Bielinsky", contó el director Mariano Frigerio a través de su cuenta de X.

Un documental sobre el cine de Bielinsky sin Bielinsky ¿Cómo es posible contar una historia sin su protagonista? Un año después de estrenar su segunda película, Bielinsky, quien se encontraba en un viaje de trabajo en San Pablo, Brasil, falleció de un infarto mientras dormía. Años después, Darín reveló que había conversado con el director la noche anterior a su muerte, charla en la que le dijo que tenia "una comedia negra en la cabeza" que le iba a encantar. Sin embargo, le prometió que una vez que regresara a la Argentina, le compartiría los detalles. Esto nunca sucedió.

Nueve Auras (1) A la izquierda, Fabián Bielinsky en el rodaje de "Nueve Reinas", su ópera prima. HBO Max No hay que detenerse en todo lo que pudo haber sido, sino en lo que fue. "Nueve Auras" es un homenaje a sus dos únicas obras, pero también a su trayectoria como director que, aunque fue breve, logró destacarse y así, perdurar hasta el día de hoy. Tal vez se deba a que sus historias mantienen y reafirman la esencia nacional. O que propone convertir la experiencia cinematográfica en una sensorial. O quizás al fenómeno Bielinsky no hay que buscarle explicaciones, sino que simplemente hay que celebrarlo porque no todos los días aparece alguien como él. No se trata de cantidad, sino de calidad. Sin saber cuánto tiempo tenía, supo aprovechar cada segundo. HBO Max ya anunció la pronta llegada de este documental dirigido por Mariano Frigerio. Ahora solo queda esperar.

