Quiénes son los hermanos Nahmad, los multimillonarios dueños de la colección de arte más grande del mundo

Sus obras no quedan resguardadas, sino que son prestadas para ser exhibidas en los mayores museos del mundo. Por ejemplo, colaboraron con instituciones de renombre como el Louvre, el Centro Pompidou, el Grand Palais y el Museo de Orsay. En estos lugares expusieron la obra "La fillette à la corbeille fleurie" realizada por Pablo Picasso en 1905, que los hermanos adquirieron por 115 millones de dólares.

Una de las transacciones más exitosas de la familia Nahmad fue la compra de un oleo de Picasso que realizó en 1955, que Forbes indicó que adquirieron 2.6 millones de dólares y vendieron por 30.8 millones de dólares. Además se informó que otro aspecto que los caracteriza es su inclinación por comprar y conservar obras de artes.

