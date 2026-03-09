Disparada del precio del crudo: diez preguntas para entender cómo y por qué afectará a la Argentina

Más que la suba en sí -el mercado ya suponía que en algún momento sobrepasaría los u$s100- lo preocupante es la velocidad con la que ha venido trepando el precio del petróleo. Esto en principio sugiere dos cosas: o teníamos un mercado sobrevendido o el mercado apuesta a que Donald Trump la tendrá “difícil”.

A pesar de las sanciones y el declarado cierre, según Tankertrackers.com desde los ataques del 28 de febrero, Irán ya despachó al menos 12 millones de barriles de crudo por el estrecho de Ormuz (la información surge de fotos satelitales) en barcos pertenecientes a la “Flota Oscura”.

1 - ¿Los cambios en los precios de la nafta a fin de mes, se vinculan a cambios en la inflación?

Sí y de manera casi inmediata. La correlación mensual de octubre de 2015 a fin del mes pasado es 73% con un R2 de 53% (el efecto es menor que el que se evidencia entre la gasolina y el CPI norteamericano).

2 - ¿La variación de la inflación tiende a adelantar la del precio de la nafta o el precio de la nafta al de la inflación?

Las correlaciones caen. La suba/baja de la nafta pareciera tener un efecto residual sobre la inflación del mes siguiente (Corrl. 66%, R2 43%) con el incremento inflacionario afectando de manera más marginal la variación del petróleo al mes siguiente.

3 - ¿La llegada de la administración libertaria incrementó o disminuyó el vinculo entre la variación del precio de la nafta y la inflación?

La desregulación de la economía desde fines de 2023 ha sido acompañada de un incremento de la vinculación estadística coetánea entre el precio de los combustibles y la inflación, con la correlación trepando a 84% y el R2 a 71%.

image

4 - ¿Respecto a los precios históricos, la nafta está cara o barata para los argentinos?

Barata. Si deflactamos por IPC, a fin de febrero el precio de la nafta super (7.35 unidades) estaba debajo del su promedio histórico desde octubre de 2015 y debajo de la media (7.93 y 8.25 unidades). Cara. En dólares libres y en dólar oficial, el precio de la nafta super (u$s 1.14; u$s 1.14) está por encima de su precio histórico promedio (u$s 0.77 y u$s 0.94) y del precio medio (u$s0.80 y u$s0.92)

image

5 - ¿En términos históricos internacionales, la nafta argentina está barata o está cara?

Cara. Desde octubre de 2023 viene subiendo en dólares de manera casi ininterrumpida. A fines de febrero, un litro de super en Argentina valía u$s1.14, mientras en los EEUU la gasolina rondaba u$s 0.76. El promedio histórico durante el período que analizamos fue u$s 0.75% para el país del Norte (Mediana u$s0.75%) frente a u$s0.77 (mediana u$s0.805) para nosotros en dólares libres y u$s0.94 (u$s0.93) en oficiales.

6 - ¿Afecta el precio de los combustibles en los EEUU en el precio de nuestra nafta?

No. La correlación coetánea y a +/- 1 mes es estadísticamente insignificante (<14%). La llegada de Javier Milei al poder no modificó esto.

image

7 - ¿Afecta la variación del precio internacional del crudo al precio al de nuestras naftas?

No. Históricamente la correlación entre la variación del precio de nuestra nafta en dólares libres u oficiales y la del barril de WTI o Brent ha sido en todos los casos menor al 14%, sea para el mismo fin de mes o con el crudo adelantando en un mes al de la “súper”. Si las petroleras argentinas suben hoy el precio de las naftas, no es porque les haya subido el precio de sus insumos o porque ya estén exportando a un mayor precio.

8 - ¿Afecta lo que pasa con el precio de los combustibles en los EEUU a la inflación norteamericana?

Si. La correlación entre las variaciones coetáneas del precio de la nafta y las del CPI es de 84.2% (R2 71%). Sin embargo, el efecto del movimiento del precio del barril de crudo es menos significativo, aunque tiende a evidenciarse más al mes siguiente, las subas del crudo “se demoran” (Correl. Brent/CPI 53%; WTI/CPI 47%)

9 -¿Afecta lo que pasa con el precio de los combustibles en los EEUU a nuestra inflación?

No. La correlación entre las variaciones de los meses coetáneos y a mes vista son menores al 4%.

image La gran dispersión en el precio del litro de Nafta entre los países exportadores de petróleo, grafica que el precio del crudo no es su principal determinante. Argentina está entre los países productores con un precio elevado de la nafta

10 - ¿Significa esto que podemos dormir tranquilos suponiendo que la suba del precio del petróleo, al menos en el corto plazo no nos impactará de manera significativa?

De ninguna manera, solo que es posible que lo haga tomando caminos que no son del todo evidentes. ¿En cuánto puede afectar a la inflación y la economía argentina la suba del petróleo? Esa sería una pregunta onceava y en el titulo hablamos solo de diez.