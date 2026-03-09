De cuánto es la fortuna de Miley Cyrus, a 20 años del estreno de Hannah Montana + Seguir en









De actuar para Disney a ser una de las artistas más importantes en el rock internacional. La historia de la estrella estadounidense.

Se convirtió en una de las artistas más importantes a nivel internacional, con un patrimonio de millones de dólares. Imagen: Michael Buckner / Variety Getty Images

Miley Cyrus es una de las artistas más reconocidas del mundo. Cantante, actriz y compositora estadounidense, saltó a la fama cuando era adolescente gracias a la serie televisiva Hannah Montana, una producción de Disney que marcó a toda una generación y la convirtió rápidamente en una estrella internacional.

Con el paso de los años logró consolidar una carrera musical muy exitosa, con numerosos discos, giras mundiales y canciones que encabezaron rankings en todo el mundo. Ese éxito no solo la transformó en una figura querida por millones de fanáticos, sino que también le permitió acumular una enorme fortuna gracias a la música, la televisión y distintos proyectos comerciales

Miley Cyrus Con distintas etapas y una marcada evolución, llegó a lo más alto a nivel musical en todo el mundo. Imagen: Jason Merritt/Getty Images La historia de Miley Cyrus y cómo se convirtió en millonaria Miley Ray Cyrus nació el 23 de noviembre de 1992 en Nashville, Estados Unidos, en una familia vinculada al mundo del espectáculo. Su padre es el cantante de country Billy Ray Cyrus, lo que hizo que desde muy chica estuviera en contacto con la música y la actuación.

Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento llegaron siendo niña, cuando participó en pequeños papeles televisivos. Sin embargo, el gran salto llegó en 2006 cuando fue elegida para protagonizar la serie de Disney Hannah Montana, donde interpretaba a una adolescente que llevaba una doble vida como estrella pop.

El éxito del programa fue inmediato y convirtió a Cyrus en una de las figuras juveniles más populares del mundo. A partir de allí comenzó también una carrera musical paralela que incluyó álbumes, giras internacionales y grandes hits que ampliaron su fama más allá de la televisión.

Con el paso del tiempo logró reinventarse como artista pop, explorando distintos estilos musicales y manteniéndose vigente en la industria. Sus discos, conciertos, reproducciones en plataformas digitales y colaboraciones con otros artistas fueron claves para construir su enorme patrimonio. De cuánto es el patrimonio de Miley Cyrus De acuerdo con estimaciones de portales especializados en finanzas de celebridades, el patrimonio de Miley Cyrus en 2026 ronda los 160 millones de dólares. Esta cifra la ubica entre las cantantes más ricas surgidas del mundo de Disney. La mayor parte de su fortuna proviene de su carrera musical, incluyendo ventas de discos, giras internacionales y regalías por streaming. A eso se suman ingresos por actuación, acuerdos comerciales, derechos sobre su catálogo musical y propiedades inmobiliarias que forman parte de su patrimonio actual.

