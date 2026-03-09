Querían darles una pequeña recompensa a sus clientes y terminaron regalando millones en criptomonedas por error + Seguir en









La compañía entró en pánico, ya que quiso tener un gesto simbólico y terminó obsequiando una absurda cantidad de dinero por error.

La empresa quiso tener un buen gesto con sus usuarios, pero casi les regala toda su fortuna. Freepik

El mundo de las criptomonedas no tuvo el comienzo más fácil, ya que no muchos creían que tener millones en activos digitales fuera una buena manera de mantener y crear una fortuna. Por esto, cuando aún no valían nada, era normal que se regalase este dinero intangible como promoción.

Pero una de estas compañías se tomó demasiado a la ligera la forma de hacerlo, sin darse cuenta de que esto les generaría pérdidas multimillonarias si no conseguían revertir la situación. Lo que era darles un pequeño obsequio a algunos terminó generando un pánico generalizado que casi los llevó a la ruina.

Criptomoneda bitcoin millones Freepik La idea era tener un gesto con sus usuarios, pero terminaron regalando millones de dólares por error. Freepik El error de Bithumb: cómo regalaron 620 mil bitcoins Bithumb, una reconocida plataforma de intercambio de criptomonedas de Corea del Sur organizó un sorteo promocional para sus clientes. El plan original era repartir un pozo de 620 mil wones, no más de 500 dólares, entre los usuarios que participaran de la campaña. Al dividir ese monto, el premio individual era casi simbólico, apenas suficiente para comprar un café en la calle.

Sin embargo, el desastre ocurrió al momento de habilitar las transferencias. El empleado encargado de mandar los pagos se equivocó al seleccionar la moneda en el sistema y, en lugar de elegir el dinero local, marcó la opción de bitcoin. Así, la empresa terminó enviando accidentalmente el equivalente a unos 40 mil millones de dólares a las cuentas de estas personas.

La reacción de la empresa al darse cuenta del error Al encontrarse con más de 120 millones de dólares acreditados por error en sus billeteras virtuales, la primera reacción de la gran mayoría de los beneficiados fue intentar retirar el dinero o vender los activos lo más rápido posible. Esta desesperación generalizada por liquidar los fondos provocó un sacudón en el mercado, haciendo que el precio internacional del bitcoin cayera casi un 17% de golpe.

Bithumb tardó cerca de media hora en notar la gravedad de la situación. Ante el colapso inminente, la compañía tuvo que bloquear todas las operaciones de urgencia para frenar la sangría financiera. Aunque lograron cancelar gran parte de los envíos a tiempo, el descuido les terminó costando unos 680 mil dólares que los usuarios más rápidos lograron retirar antes de la suspensión del servicio.

