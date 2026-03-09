Advertencia de Tulipán: asegura que el Gobierno importa preservativos chinos y sus ventas caen hasta 50%

Kopelco pasó de 355 a 135 empleados en medio del desplome del consumo y la apertura importadora. Cerró el negocio de globos y advierte que la prenda terminada de Asia “destruyó el entramado industrial”.

La empresa argentina Kopelco , dueña de la histórica marca de preservativos Tulipán, atraviesa una de las crisis más profundas de su historia. Con más de siete décadas de trayectoria en la fabricación de productos vinculados al cuidado de la salud, primeros auxilios y la industria del látex, la compañía sufrió en los últimos meses una fuerte caída de ventas, el cierre de una de sus divisiones y un drástico ajuste en su plantilla de personal.

“ Estamos súper preocupados. Es un momento muy desafiante, con caídas de venta de hasta 50% en algunos rubros ”, reconoció su CEO, Felipe Kopelowicz , al describir el escenario que enfrenta la firma. El empresario explicó que la compañía, que llegó a emplear 355 trabajadores , hoy cuenta con 135 empleados directos , tras una fuerte reducción vinculada al desplome de varios negocios industriales.

“ Nunca vi algo así ”, resumió Kopelowicz al graficar la magnitud del deterioro en la actividad.

La empresa, que además de preservativos fabrica productos de látex y componentes para la industria textil, enfrenta un escenario que el propio ejecutivo definió como “una tormenta perfecta” : caída del consumo, apertura de importaciones y falta de previsibilidad económica.

Aunque Tulipán logró sostener parte de su mercado por tener un precio más accesible que otras marcas, el resto de los segmentos de la compañía registró fuertes retrocesos.

“Tulipán viene mejor porque tiene un precio competitivo y más popular, pero los otros rubros están muy atacados”, señaló.

Textil e importaciones: el impacto de la prenda terminada

Uno de los sectores más golpeados dentro de Kopelco es el vinculado a la industria textil, donde la empresa produce elásticos utilizados en ropa interior, como breteles para bombachas, corpiños o boxers. Según Kopelowicz, la llegada de prendas terminadas importadas, principalmente desde Asia, afectó directamente a ese negocio.

“Está entrando la prenda terminada y destruyó el entramado industrial”, advirtió. El ejecutivo indicó que ese segmento sufrió una caída cercana al 50% en volumen, lo que obligó a reducir personal en áreas intensivas en mano de obra.

El impacto también alcanzó a otro de los negocios históricos de la compañía: la fabricación de globos de cumpleaños. En ese caso, el efecto de la apertura importadora fue aún más contundente. “Globos tuvimos que cerrar literalmente”, explicó.

La producción de globos, que utiliza un proceso industrial similar al de los preservativos a partir del látex, dejó de ser viable frente a la competencia externa de bajo precio. “Está todo en jaque”, sintetizó el empresario.

Preservativos, importaciones estatales y falta de diálogo con el Gobierno

En el negocio de preservativos, el impacto no proviene únicamente de la caída del consumo. Según Kopelowicz, también pesa la decisión del Estado nacional de comprar preservativos fabricados en China para programas de salud pública.

“El Gobierno está importando preservativos desde China”, afirmó, aunque aclaró que no conoce a la empresa proveedora. El ejecutivo también mencionó que el estándar de tamaño en el mercado chino suele ser más pequeño que el utilizado en Argentina, lo que podría generar diferencias respecto de los productos fabricados localmente.

Más allá de la competencia externa, Kopelowicz alertó sobre una caída en el uso de preservativos entre los jóvenes, lo que ya está teniendo consecuencias sanitarias. “Es una tormenta perfecta: la situación económica es desastrosa y además muchos chicos no se cuidan”, señaló.

En ese marco, remarcó que el preservativo sigue siendo “la vacuna contra el sida” y cuestionó la reducción de campañas de prevención. “Hay muchos chicos que necesitan cuidarse y no tienen acceso. No permitir ese derecho es una locura”, afirmó.

En paralelo, distintas organizaciones y agrupaciones buscan reforzar las campañas de prevención ante la poca acción del Gobierno nacional. En la Ciudad de Buenos Aires, por ejemplo, la agrupación Integrar realizará esta semana una jornada de concientización y repartirá preservativos en la esquina de Avenida de Mayo y Perú.

Más allá de que existan iniciativas puntuales, el empresario también fue crítico con el vínculo entre el Gobierno y el sector industrial. Según sostuvo, nunca hubo instancias de diálogo con las empresas del rubro. “Nunca nadie me llamó ni a mí ni a la cámara. Son asesores que supuestamente saben de lo que están hablando, pero no hablan con la industria real”, cuestionó.

Además, planteó su desconfianza frente a los cambios bruscos en las políticas económicas. “Desconfío de los gobiernos tan radicales porque no sabemos si estas medidas van a seguir o no”, sostuvo.

Más allá del diagnóstico económico, Kopelowicz transmitió una preocupación personal por el impacto social que atraviesa la empresa. “Estoy muy decepcionado con mi propia gestión porque mi gente la está pasando muy mal”, reconoció.

La incertidumbre sobre el rumbo económico y la falta de señales claras, dijo, dificultan cualquier planificación. “No sé qué música bailar porque no sé cuál es el piso”, concluyó.