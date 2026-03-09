Ganan millones de dólares con su contenido, pero no son reales: el extraño caso de las influencers IA + Seguir en









Pese a no ser reales, cuentan con millones seguidores en sus redes sociales y facturan una gran fortuna por publicidad.

No existen en el mundo real, pero cuentan con millones de seguidores en las redes sociales. Instagram: @miazelu

Las redes sociales son grandes herramientas para ganar dinero, pero para eso hay que tener millones de seguidores. Ya sea por el aspecto que tenga el usuario o la calidad de contenido que brinde, puede cosechar una enorme fortuna si consigue reunir una audiencia considrable.

Sin embargo, cualquiera esperaría que fuera una persona quien estuviera detrás de un perfil con tanta gente que lo sigue, a tal punto que las marcas se pelean por patrocinarlo. No obstante, en este caso, dos de las chicas que más likes juntan en internet no son reales, aunque detrás de ellas hay una estructura que les permite a sus creadores cerrar acuerdos multimillonarios.

Lil Miquela @lilmiquela Lil Miquela tiene una apariencia más artificial, pero es una de las pioneras de este extraño grupo de influencers. Instagram: @lilmiquela Lil’ Miquela y Mia Zelu: las influencers de IA más populares del mundo El caso que inició esta tendencia es el de Lil Miquela. Apareció en Instagram en 2016 como una chica de 19 años que vive en Los Ángeles, tiene pecas, usa ropa de diseñador y opina sobre temas de actualidad. Fue ideada desde cero por Trevor McFedries y Sara DeCou, fundadores de la agencia Brud. La estrategia de sus creadores consistió en insertarla mediante fotos en lugares reales de la ciudad o del mundo, y dotarla de una personalidad tan magnética que la llevó a superar los 2.6 millones de seguidores.

El éxito de este experimento social o estrategia hizo que varios se animaran a intentarlo, y el mejor ejemplo actual de las influencers que no existen es Mia Zelu. Esta modelo generada por computadora ostenta un nivel de fotorrealismo tan alto que recientemente se volvió viral tras publicar fotos suyas en las tribunas del torneo de tenis de Wimbledon.

Las imágenes engañaron a miles de usuarios que creyeron estar viendo a una persona de carne y hueso. Esto disparó su cuenta a más de 167 mil seguidores en tiempo récord, pese a que en su perfil aclara que está generada artificialmente.

Mia Zelu Instagram @miazelu 1 Las fotos en el torneo de Wimbledon que compartió la cuenta de Mia Zelu generaron confusión en los usuarios. Instagram: @miazelu Acuerdos millonarios: cuánto ganan estas influencers Toda esta tendencia tan insólita como rentable generó un fuerte debate. Estas chicas cobran un muy buen dinero por publicidad, a pesar de que no existen. Por ejemplo, la agencia detrás de Lil Miquela recibe aproximadamente 74 mil dólares por cada publicación patrocinada en su perfil. Al mantener un ritmo de posteos constante y cerrar contratos con firmas de la talla de Samsung, Prada o Calvin Klein, esta creación digital recauda unos 11 millones de dólares anuales. Para las grandes marcas internacionales, el negocio cierra por todos lados. Contratar a un avatar elimina de raíz los gastos de pasajes, alojamientos y traslados que exige una sesión de fotos convencional, ya que la campaña se diseña íntegramente desde una oficina. El beneficio principal, sin embargo, es el riesgo cero: las empresas se aseguran de que la modelo nunca llegará tarde, no dañará su imagen ante el público ni impondrá los famosos caprichos de las estrellas, que suelen ser muy demandantes en otros aspectos.

