¿Cómo son las nuevas empresas que priorizan el bienestar de sus empleados?

Google, Facebook, Boston Consulting Group y Bain & Company, son algunas de las organizaciones saludables que llevan adelante este modelo según señaló CNBC como las mejores empresas en cuanto la atención a sus empleados. ¿Cuáles son los resultados que muestran estas organizaciones? Empleados y equipos saludables, altos niveles de bienestar psicológico, organizacionales saludables, que se definen como un alto desempeño organizacional y la evidencia de la responsabilidad social corporativa.

Para lograrlo, estas organizaciones llevan a cabo esfuerzos sistemáticos, planificados y proactivos para mejorar procesos y resultados, tanto de los empleados como de la organización como un todo. Entender el bienestar integral de los colaboradores es crucial para poder brindar atención en todas las áreas que hacen al día a día de su trabajo: gestión emocional, RRHH y soporte, no podemos concentrarnos solo en emocionalidad y no resolverle las dudas, o pedidos cotidianos tales como equipamiento, accesos o certificados, por ejemplo.

El bienestar integral supera a la gestión emocional, es ante todo, poder brindarle al colaborador al final del día la convicción de que fue escuchado, valorado y ayudado para que su tarea sea exitosa y sin trabas, de poco serviría compartirle un ejercicio de respiración, porque tuvo una jornada agitada, sino se le puede resolver pedidos personales como una consulta de sueldo, por ejemplo. Atentos a las necesidades de nuestros colaboradores, hace ya dos años diseñamos y desarrollamos a DALA, nuestro Asistente Integral de Bienestar, la cual mantenemos en constante actualización, con novedades cada dos meses.

Esta herramienta es un chatbot conversacional empático que permite de manera autogestiva resolver necesidades, desde las más inmediatas hasta las más complejas, la cual en un principio daba soporte en gestión emocional y ahora sumó soporte IT y ADP, la administración del personal, como área que gestiona los temas relacionados al colaborador.

Pero este desarrollo no es aislado, cuenta con un equipo que hace posible la evolución de DALA como un asistente 360°. El principal objetivo es abarcar todo el viaje de los colaboradores sin cortes, y con ellos como el centro de la operación, por eso incorporamos a DALA a WAY, nuestra plataforma digital de Employee Experience creada a partir de atributos conversacionales autogestivos e inteligentes, donde cada colaborador encuentra en un solo lugar toda su información personal y funciones operativas, lo que la hace hiperpersonalizada, y logra dotar de autonomía y facilidad a la gestión de su día a día. Con esta sincronización logramos un trabajo en conjunto y colaborativo de DALA con WAY, para convertir a la plataforma en una experiencia conversacional, donde el colaborador está en el centro.

Una de las características de estos asistentes virtuales es que logran brindar una experiencia unánime a todos los miembros de un equipo, y sin importar donde se encuentren físicamente, ya no está esa necesidad de estar compartiendo una oficina para lograr cercanía, y es justamente este aspecto que lo convierte como la herramienta ideal para el trabajo remoto. Su efectividad fue comprobada en el periodo de pandemia con el home office, ya que fue una herramienta fundamental para lograr contención, unidad y pertenencia.

Como remarca en su estudio Globant, el trabajo remoto llegó para quedarse y reveló que al 46% de los gerentes les resultó muy difícil brindar apoyo emocional a sus equipos. Con estos asistentes, tan solo a un click de distancia se puede brindar contención, asistencia emocional, soporte y soluciones en recursos humanos, es uno de los puntos más importante para el éxito de estas herramientas: respetar las diferencias culturales, lenguaje e idiosincrasia.

Si queremos lograr cercanía, unidad y pertenencia tenemos que hablar el mismo lenguaje que el equipo. Con DALA estamos presentes en los seis países en los que operamos y logramos más de 140 mil clicks en los últimos dos meses.

Las organizaciones saludables entienden que el colaborador es el centro de su operación y es por eso que para lograr el bienestar dentro de una organización, se deben basar las estrategias desde la necesidad del colaborador, si queremos que al final del día la persona pueda darle valor y sentido a lo que hace.

Gerente de Desarrollo y Bienestar y Javier Arotcarena, Director de Implementaciones de Apex America