Regalo perfecto para los viajeros frecuentes: el pequeño invento que mantendrá tu ropa perfecta + Seguir en









El dispositivo que van a querer millones de personas para dejar de luchar con la ropa sucia y arrugada.

Un aliado para millones de personas que no disponen de mucho tiempo. Imagen: Freepik

En un mundo donde cada vez más personas viajan por trabajo o placer, un nuevo invento promete cambiar por completo y mejorar la vida de millones. Mantener la ropa en buen estado lejos de casa se convirtió en un verdadero desafío. Entre valijas apretadas, falta de tiempo y ausencia de servicios de lavandería, lograr prendas prolijas no siempre es sencillo.

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Por eso, especialmente de quienes están fuera de casa con frecuencia, la posibilidad de secar y dejar la ropa lista para usar en minutos, sin depender de planchas o secarropas, abre una nueva era en la comodidad cotidiana. Este nuevo invento es conocido como Launbot, un dispositivo portátil desarrollado por Zera Labs que combina funciones de secado y “planchado” en un solo aparato compacto pensado especialmente para viajeros.

Ropa arrugada Decile chau a la ropa arrugada con este innovador dispositivo. Imagen: Freepik El pequeño dispositivo que se convertirá en el mejor aliado de tus viajes El Launbot es un gadget del tamaño de una lonchera que permite secar y eliminar arrugas de la ropa de manera completamente automática. Su diseño compacto hace que pueda transportarse fácilmente en una valija, lo que lo convierte en un aliado ideal para viajes de negocios o escapadas largas.

Su funcionamiento es simple: el usuario cuelga la prenda en el dispositivo o la coloca dentro de una bolsa especial incluida y el equipo se encarga del resto. En cuestión de minutos, la ropa queda seca y lista para usar, sin necesidad de plancha ni procesos adicionales. Una de sus grandes ventajas es que permite trabajar con distintos tipos de prendas, desde remeras y pantalones hasta vestidos o ropa interior.

Launbot Este innovador invento va a solucionar la vida de millones de personas. Imagen: Zera Lab Incluso puede procesar varias prendas al mismo tiempo cuando se utiliza su bolsa de secado, lo que permite procesar varias piezas en simultáneo. Además, está pensado para quienes no tienen acceso fácil a lavanderías o servicios de hotel, ofreciendo una solución práctica, rápida y portátil para el cuidado de la ropa en cualquier lugar del mundo.

Las características de este invento millonario El corazón del Launbot está en su tecnología: utiliza pequeñas turbinas que generan circulación de aire y, junto con un sistema de calefacción basado en grafeno, permiten secar las prendas de forma eficiente y uniforme. A su vez, el dispositivo infla una especie de bolsa o estructura interna donde se coloca la ropa, logrando que el calor y la presión del aire eliminen las arrugas de manera similar a una plancha, pero sin contacto directo. Entre sus funciones más avanzadas, incluye sensores que controlan la temperatura para evitar dañar las telas, además de una luz UV que ayuda a eliminar microorganismos y olores, brindando así un extra de higiene. Todo esto en un equipo liviano, silencioso y compatible con distintos voltajes, pensado para usarse en cualquier parte del mundo.

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