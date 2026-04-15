Invicto en el ring, pero noqueado por las deudas: Floyd Mayweather debe millones de dólares en impuestos

La leyenda del boxeo no la pasa bien ante los tribunales de Estados Unidos.

Su nombre siempre fue asociado a ganancias de millones de dólares , aunque el tiempo reflejó que no siempre la manejó como corresponde. Floyd Mayweather es sinónimo de hacer dinero, pero también de despilfarrar, lo que le valió su icónico apodo de “Money”.

El campeón invicto que desplegó su talento sobre el cuadrilátero debería tener una auténtica fortuna y no dedicarse nunca más a lo que lo hizo famoso. Pero, año tras año, suma problemas legales que no le permiten tener el enorme patrimonio que debería poseer.

Floyd Mayweather nació el 24 de febrero de 1977 en Grand Rapids, Michigan, y debutó como boxeador profesional el 11 de octubre de 1996. Se retiró en agosto de 2017 con un récord de 50 victorias sin derrotas , con 27 triunfos por nocaut, y su carrera se extendió durante más de dos décadas dentro del boxeo profesional, con actividad sostenida en distintas categorías y escenarios.

Durante su trayectoria obtuvo títulos mundiales en cinco divisiones: superpluma, ligero, superligero, welter y superwelter . En esas categorías fue campeón en organismos como el Consejo Mundial de Boxeo, la Asociación Mundial de Boxeo y la Federación Internacional de Boxeo, enfrentando a rivales que en distintos momentos también habían sido campeones mundiales o aspirantes a títulos en esas mismas divisiones.

Entre 1996 y 2017 enfrentó a boxeadores como José Luis Castillo, Diego Corrales, Óscar De La Hoya, Ricky Hatton, Shane Mosley, Miguel Cotto, Canelo Álvarez y Manny Pacquiao . Luego de su retiro continuó participando en exhibiciones, entre ellas un combate ante Tenshin Nasukawa en diciembre de 2018 en Japón y otro frente a Logan Paul en junio de 2021 en Estados Unidos, ambos fuera del registro profesional, pero con ganancias de millones de dólares para su bolsillo.

Más de 7 millones en impuestos impagos: la deuda del boxeador

El nuevo conflicto fiscal de Mayweather se conoció en abril de 2026. Según la información publicada entonces, el IRS presentó un gravamen por 7.3 millones de dólares en Las Vegas, ciudad donde el exboxeador tiene varias propiedades. El reclamo apunta a impuestos no pagados de los años 2018 y 2023, y los registros públicos indicaban que la deuda seguía sin saldarse al 26 de marzo de este año.

La publicación también precisó que no se trató de una simple intimación administrativa. Un gravamen fiscal le permite al gobierno de Estados Unidos reclamar legalmente bienes del deudor cuando no paga sus impuestos, incluyendo propiedades, activos financieros y otros bienes. En este caso, el monto informado volvió a exponer un problema que ya había aparecido en otras etapas de su relación con el fisco.

No es la primera vez: el historial de Wayweather con el IRS

El antecedente más conocido llegó por su declaración impositiva de 2015, el año en que enfrentó a Manny Pacquiao y ganó cerca de 250 millones de dólares. Cuando el IRS le reclamó el pago en 2017, la deuda era de 22.2 millones. La respuesta de su equipo legal fue que tenía activos importantes, pero que gran parte de su patrimonio no era líquido, y que iba a cancelar el monto después de un evento de liquidez previsto para 60 días más tarde.

Ese evento fue la pelea contra Conor McGregor. Ese combate le dejó 300 millones de dólares, pagó 40% en impuestos y además cubrió los 22 millones que debía por sus obligaciones vinculadas a 2015.

El otro antecedente fuerte apareció por su declaración de 2017. En 2023, un juez del Tribunal Fiscal de Estados Unidos ordenó que pagara 5.5 millones de dólares por deficiencias tributarias, más una penalidad de 1.1 millones.

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Un patrimonio que disminuye: de cuánto es la fortuna de Floyd Mayweather

En 2026, la fortuna de Floyd Mayweather fue estimada en 100 millones de dólares, según datos publicados por medios internacionales. Esa cifra representa una caída frente a evaluaciones anteriores que lo ubicaban cerca de los 500 millones, lo que marca una diferencia significativa en la valoración de su patrimonio actual.

El ajuste en esa estimación está vinculado a la demanda que el propio Mayweather presentó contra la empresa Showtime. En ese documento, el exboxeador aseguró que al menos 340 millones de dólares correspondientes a ingresos por peleas no fueron pagados, un punto que fue considerado al momento de recalcular su riqueza.

A pesar de esa revisión, los ingresos acumulados a lo largo de su carrera superaron los 1.2 mil millones de dólares. Ese total incluye el dinero generado por sus combates profesionales y exhibiciones, aunque no representa el patrimonio disponible en la actualidad.