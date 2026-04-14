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14 de abril 2026 - 14:30

Deudas millonarias: la popular marca de moda que se declaró en bancarrota para evitar su fin definitivo

La firma atraviesa un momento crítico y apuesta a una vía legal para sostener su actividad y arreglar su situación.

La firma estadounidense enfrenta el peor momento desde su apertura.

La firma estadounidense enfrenta el peor momento desde su apertura.

Pexels

El sector textil atraviesa un momento muy complicado en todo el mundo con los cambios en el consumo, aumento de los costos y un menor margen de maniobra para muchas empresas. En medio de este problema, varias firmas reconocidas buscan la manera de sostener sus operaciones sin tener que declararse en bancarrota.

Esta herramienta legal es una de las decisiones más extremas para lograr reorganizar las cuentas, aunque este tipo de procesos no siempre implica el cierre inmediato, sino que abre una instancia para renegociar las deudas y seguir con la actividad mientras se ordenan los números.

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La firma de moda se enfrenta a su peor momento desde su creación.

La firma de moda se enfrenta a su peor momento desde su creación.

Qué pasó con Brooke Rodd Designs

La firma Brooke Rodd Designs LLC inició un proceso judicial en Estados Unidos con el objetivo de reestructurar su situación económica. La presentación se realizó el 11 de noviembre de 2025 ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Central de California.

La empresa eligió el Capítulo 11, Subcapítulo V, pensado para compañías pequeñas que necesitan reorganizar sus finanzas sin tener que detener su funcionamiento. Este mecanismo permite negociar con acreedores bajo la supervisión judicial mientras el negocio sigue abierto.

El emprendimiento pertenece a la diseñadora Brooke Rodd, quien construyó su marca tras una trayectoria en industrias creativas como la música y la fotografía. Su salto a la fama se dio al participar y ganar un reality show, lo que impulsó la visibilidad de su propuesta.

Con base en Santa Mónica, la firma supo posicionarse dentro del segmento de moda y estilo de vida, pero incluso con esas ventajas, el crecimiento no alcanzó para equilibrar sus finanzas. El expediente, bajo la jurisdicción del juez Vincent Zurzolo, se registró como un caso activo. La compañía tendrá que presentar una propuesta para reorganizar sus compromisos económicos, la cual requerirá aprobación judicial

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La firma actualmente tiene más deudas que ingresos, lo que dificulta su situación.

La firma actualmente tiene más deudas que ingresos, lo que dificulta su situación.

Números en rojo: las deudas de la marca y su intención de evitar el cierre

Los datos incluidos en la presentación reflejan una diferencia entre lo que la empresa tiene a su favor y lo que debe. Los activos declarados están en un rango que va de 100.000 a 500.000 dólares. Pero, por otro lado, las obligaciones económicas suben a un monto estimado entre 500.000 y 1 millón de dólares.

El listado de acreedores se ubica entre 1 y 49 partes, lo que indica que la compañía todavía tiene compromisos con distintos proveedores o entidades. El objetivo principal de este proceso es evitar el cierre definitivo, ya que, a través del Subcapítulo V, la firma busca acordar una serie de pagos que le permita saldar sus deudas sin interrumpir sus actividades comerciales.

A diferencia de una liquidación, donde se venden los activos para cubrir obligaciones, este camino busca sostener la estructura del negocio. La tienda en Santa Mónica seguirá operativa mientras avanza el proceso, para poder recuperar estabilidad.

El sistema también establece plazos y condiciones para que la empresa presente su plan de reorganización, documento en el que deberá detallar cómo es que afrontará sus compromisos y de qué manera proyecta equilibrar ingresos y gastos en el futuro.

El resultado final dependerá de la aprobación del tribunal y del cumplimiento del plan propuesto. Mientras tanto, la empresa continuará operando con la expectativa de superar esta etapa y seguir presente en el mercado.

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