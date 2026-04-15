De cuánto es la fortuna de Jannik Sinner, tras recuperar la cima del ranking ATP

Desplazó al resto de los tenistas para llegar nuevamente al número 1 y en el camino ganó millones de dólares.

El italiano Jannik Sinner se convirtió en uno de los grandes protagonistas del tenis mundial en los últimos años, consolidándose como una de las máximas figuras del circuito ATP. Su estilo agresivo, su potencia desde el fondo de la cancha y una mentalidad competitiva lo llevaron a destacarse desde muy joven entre la élite y ganar millones de dólares en el camino.

Su crecimiento fue meteórico: en pocos años pasó de ser una promesa a transformarse en un campeón habitual de torneos importantes, incluyendo títulos de Grand Slam y Masters 1000. Este salto de calidad lo posicionó como uno de los principales rivales de Carlos Alcaraz en la nueva generación del tenis.

En abril de 2026, Sinner volvió a quedar en la cima del ranking mundial tras consagrarse en el Masters 1000 de Montecarlo, un logro que no solo confirmó su dominio deportivo, sino que también impulsó aún más su impacto económico y mediático a nivel global.

El italiano escaló rápidamente en el top ten para llegar a ser el número 1.

Nacido en el norte de Italia, Sinner tuvo una infancia ligada al deporte, aunque no comenzó directamente con el tenis. Durante sus primeros años se destacó en el esquí alpino, disciplina en la que llegó a competir a nivel juvenil antes de tomar una decisión clave para su futuro.

A los 13 años decidió dejar el esquí y enfocarse completamente en el tenis, trasladándose para entrenar de manera profesional. Esa apuesta temprana marcó el inicio de un camino exigente, en el que rápidamente mostró condiciones excepcionales para competir al máximo nivel.

Sus primeros logros importantes llegaron entre 2020 y 2022, cuando empezó a sumar victorias en el circuito ATP y escalar posiciones en el ranking. Esa progresión constante lo llevó a meterse dentro del top ten, consolidándose como una de las grandes promesas del tenis mundial.

Jannik Sinner Con un juego implacable, se destaca como el mejor tenista de la actualidad. Imagen: CNN

Su camino hacia convertirse en el número 1 del mundo

El salto definitivo de Sinner se dio entre 2023 y 2024, cuando comenzó a ganar títulos de Grand Slam y a competir de igual a igual contra los mejores jugadores del mundo. Esa etapa fue clave para posicionarlo como uno de los líderes de la nueva generación. Durante 2025 y 2026, el italiano mantuvo un nivel altísimo, acumulando títulos importantes y una gran cantidad de victorias ante rivales del top ten.

Además, sumó ingresos millonarios tanto en premios como en contratos publicitarios, consolidando su figura dentro y fuera de la cancha. El punto culminante llegó en el Masters 1000 de Montecarlo 2026, donde venció a Alcaraz en la final y recuperó el número 1 del ranking mundial. Además del prestigio deportivo, ese triunfo le permitió sumar casi un millón de euros en premios y reafirmar su dominio en el circuito.

Jannik Sinner Sus títulos y contratos publicitarios le hicieron ganar una fortuna de millones de dólares. Imagen: VALERY HACHE/Getty Images

Fortuna de millones: el patrimonio de Jannik Sinner

Gracias a su éxito sostenido en el circuito y a múltiples acuerdos comerciales con marcas globales, Sinner logró construir una fortuna considerable en pocos años. Sus ingresos combinan premios por torneos, patrocinios y negocios vinculados al deporte.

Según estimaciones actualizadas a 2026, su patrimonio ronda los 40 millones de dólares, una cifra que sigue en crecimiento a medida que suma títulos y mantiene su posición como uno de los mejores tenistas del mundo.