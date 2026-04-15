Millones de personas se privan de pasar una noche al aire libre porque el terreno, el clima y el tiempo de armado de una carpa les genera incomodidad, lo que inevitablemente juega en contra de quienes buscan una experiencia más relajada durante una escapada.
Dormir en el aire: el invento perfecto para los amantes de la naturaleza y la aventura
Este proyecto original cambia totalmente la forma de pasar la noche en el exterior con un sistema simple y adaptable a cualquier lugar.
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Pero por suerte, un invento reciente busca cambiar las reglas del camping como se lo conocía hasta ahora. Se trata de un desarrollo pensado para simplificar cada paso de la preparación, desde el armado de la carpa hasta la elección del lugar donde descansar.
Lista en menos de 50 segundos: de qué trata este invento
Este nuevo invento cambia totalmente la experiencia de acampar, volviéndola mucho más práctica. A continuación, cada una de las características que trae:
- Sistema inflable con posibilidad de usar una bomba eléctrica que completa el proceso en 48 segundos.
- Funcionamiento mediante una sola válvula para que sea mucho más fácil inflarla.
- Diseño compacto que se pliega en un tamaño aproximado de 30 x 22 cm.
- Peso liviano de alrededor de 1,5 kg sin accesorios adicionales.
- Material impermeable con resistencia de 5000 mm frente a la lluvia.
- Capacidad para soportar ráfagas de viento de hasta 126 km/h.
- Opción para instalarla suspendida entre los árboles cuando el suelo no es apto.
La idea del producto es reducir el esfuerzo físico y permitir que cualquier persona pueda montar su espacio de camping sin complicarse.
La carpa que te permite dormir en el aire
El rasgo más llamativo de este invento es su capacidad de adaptarse a distintos terrenos. Cuando el piso presenta desniveles, humedad o superficies que se hacen incómodas, el sistema incorpora una estructura tipo hamaca que eleva la carpa entre los árboles.
Este formato crea una superficie estable que evita cualquier tipo de inclinaciones y mantiene una base firme gracias a unos tensores y soportes que distribuyen el peso de manera uniforme para que el aventurero pueda descansar sin tener la sensación de un balanceo constante.
El diseño incluye barras de fibra de carbono que sostienen la forma de la carpa y ayudan a que el espacio interno conserve su estructura, incluso cuando está suspendido. Además, las correas con mosquetones aseguran que se sujete firme en cada punto de anclaje.
En cuanto a las dimensiones, está pensada para una sola persona, ya que ofrece un espacio de 200 cm de largo por 98 cm de ancho, con una altura máxima de 85 cm. El techo se puede abrir por completo o ajustar según el clima para regular la circulación del aire. Su cubierta impermeable resiste lluvias intensas, mientras que la base de malla favorece la transpiración interna, evitando la acumulación de humedad.
El desmontaje se hace en aproximadamente dos minutos porque todo se compacta en una bolsa fácil de transportar, lo que facilita su traslado en mochilas o equipaje. La bomba eléctrica pesa cerca de 600 gramos y funciona con una batería recargable de 2500 mAh mediante conexión USB-C.
El proyecto se encuentra en etapa de expansión tras una campaña de financiamiento colectivo que recaudó 50.000 dólares frente a un objetivo de 5.000. El precio de lanzamiento es de 399 dólares para el conjunto completo, pero una vez que pase la promoción, costará 699 dólares.
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