Olvidate del celular y dale un respiro a tu cerebro: el invento que se convertirá en tu mejor aliado + Seguir en









Para dejar de lado del télefono, que tanto tiempo ocupa en el día a día, llegó este curioso aparato que dará de que hablar.

Su diseño compacto es una de sus grandes novedades. Kickstarter

En un contexto donde el uso del celular ocupa gran parte del día, comienzan a aparecer alternativas pensadas para reducir esa dependencia. Este nuevo dispositivo, que ya despierta interés en distintos mercados y mueve millones de dólares en potencial desarrollo, propone una forma distinta de entretenimiento sin pantallas.

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La propuesta apunta a quienes buscan una pausa sin desconectarse por completo de la estimulación. A diferencia de otras opciones, no reemplaza el celular con otra pantalla, sino que ofrece una experiencia física que cambia la forma en la que se interactúa con el juego.

Brainblink Kickstarter Este aparato buscará revolucionar un mercado no tan explotado. Kickstarter El pequeño dispositivo para darle un descanso a tu cerebro del celular El dispositivo se llama BrainBlink y fue diseñado como un juego portátil sin pantalla que funciona mediante estímulos de luz. Su estructura es compacta y está pensada para ser utilizada en la mano, con un sistema que emite señales luminosas que el usuario debe seguir y responder en tiempo real.

El funcionamiento se basa en la reacción del usuario frente a esos estímulos. El juego propone secuencias de luces que deben replicarse o seguirse con precisión, lo que obliga a mantener la atención en la dinámica sin necesidad de recurrir a una interfaz digital tradicional.

Este tipo de interacción busca ofrecer una alternativa directa al uso del celular, ya que mantiene la actividad mental enfocada en una tarea concreta sin depender de aplicaciones, redes sociales o contenido en pantalla.

Embed - BrainBlink is here! First pocket-arcade made for your brain Las características de este invento millonario El juego presenta secuencias luminosas que el usuario debe seguir o replicar, lo que exige atención constante y respuesta rápida sin necesidad de interacción digital tradicional. El diseño está pensado para uso manual, con un formato compacto que permite sostenerlo fácilmente mientras se juega. No requiere conexión a internet ni aplicaciones externas, ya que todo el funcionamiento está integrado en el propio dispositivo. El sistema incluye distintos niveles de dificultad, con secuencias que aumentan en complejidad a medida que avanza la partida. La dinámica se basa en la memoria y la velocidad de reacción, sin incorporar contenido audiovisual adicional ni interfaces digitales. El dispositivo se ofrece en preventa desde 59 dólares por unidad, mientras que también existe una opción doble por 98,99 dólares, según los datos publicados en la campaña de lanzamiento. La distribución se realiza mediante reserva anticipada, con envíos previstos para octubre de 2026.

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