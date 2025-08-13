Renunció a un trabajo seguro, creó un imperio tecnológico y superó a Taylor Swift en la lista de multimillonarias: ¿quién es Lucy Guo?

Su liderazgo en Scale AI revolucionó el desarrollo de algoritmos que hoy impulsan grandes industrias, acumulando una fortuna que supera los 1.000 millones de dólares.

Lucy Guo transformó la forma en que se entrenan sistemas inteligentes, posicionándose entre las multimillonarias más jóvenes del mundo.

La Inteligencia Artificial (IA) está cambiando el mundo a un ritmo vertiginoso. Lo que hasta hace poco parecía un boceto, hoy es una realidad que transforma industrias enteras, desde la medicina hasta el entretenimiento . La tecnología no solo automatiza procesos, sino que redefine la creatividad, el conocimiento y la manera en que interactuamos con el mundo que nos rodea.

En este nuevo escenario, emergen figuras que lideran esta revolución , emprendedores que con sus ideas y proyectos están moldeando el futuro y Lucy Guo es una de ellas. Con una historia que combina talento, audacia empresarial y una clara visión, logró convertirse en una de las multimillonarias más jóvenes del mundo tecnológico.

Lucy Guo creció en Fremont, California, en el seno de una familia de inmigrantes chinos . Sus padres, ambos ingenieros eléctricos, le transmitieron desde pequeña el valor del trabajo y la curiosidad por la tecnología . Ya en su adolescencia, demostró un talento sorprendente: aprendió a programar de forma autodidacta y comenzó a ganar dinero desarrollando bots, vendiendo recursos virtuales y perfeccionando sus habilidades en el mundo digital.

Su pasión la llevó a matricularse en la prestigiosa Universidad Carnegie Mellon , donde inició la carrera de informática. Sin embargo, su trayectoria académica dio un giro inesperado cuando, en 2014 , fue seleccionada para la Beca Thiel , un programa de dos años que otorga 100.000 dólares a jóvenes con proyectos empresariales innovadores.

Fue entonces que Lucy decidió dejar los estudios para dedicar todo su tiempo a construir su propio camino en el mundo de las startups. Su proyecto más conocido es Scale AI , una empresa que fundó junto a Alexandr Wang . Esta se especializa en proporcionar datos de alta calidad para entrenar algoritmos , una pieza clave para el desarrollo de tecnologías como reconocimiento facial, vehículos autónomos y procesamiento de lenguaje natural.

Gracias a la precisión y escala de sus servicios, la compañía se posicionó rápidamente como un referente en el ecosistema tecnológico, alcanzando una valoración que supera los 7.000 millones de dólares. Entre sus clientes se encuentra OpenAI, a quienes ayudaron para desarrollar ChatGPT.

En 2018, dejó Scale y fundó una pequeña firma de capital riesgo llamada Backend Capital para invertir en empresas en fase inicial. Luego, en 2022, creó Passes, una plataforma para que creadores y celebridades conecten con sus fans, quienes pagan por chats y vídeos en línea. La compañía recaudó 50 millones de dólares de inversores en solo dos años.

Más allá de sus éxitos empresariales, Guo se convirtió en una voz influyente en Silicon Valley, destacándose por su compromiso con la diversidad en tecnología y su apoyo a nuevas generaciones de emprendedores, especialmente mujeres y personas de comunidades vulnerables.

Patrimonio actual de Lucy Guo

A sus 30 años, Lucy Guo es una de las multimillonarias más jóvenes que hicieron su fortuna con esfuerzo propio. Según Forbes, su patrimonio actual se estima en alrededor de 1.300 millones de dólares, cifra que la posiciona por encima de celebridades reconocidas y de otras jóvenes figuras emergentes del ecosistema tech.

Esta fortuna es el resultado directo de su participación accionaria en Scale AI, cuyo crecimiento exponencial y relevancia la convirtieron en una de las startups más valiosas del sector