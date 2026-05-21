No se sentía cómodo con tener miles de millones en el banco y donó toda su fortuna a la caridad: quién es Curtis Priem

No sólo fue revolucionario su aporte a la tecnología, sino también su generosa decisión financiera que ayudó a muchos.

Sus contribuciones a la tecnología son permanentes desde finales de los 90.

Mientras nombres como Jensen Huang suelen estar asociados al éxito de NVIDIA, existe otro fundador cuya historia tomó un camino completamente distinto. Se trata de Curtis Priem, un ingeniero clave en los primeros años de la compañía que decidió alejarse de la acumulación de riqueza y donar prácticamente todos sus millones .

Priem es conocido por haber sido uno de los tres cofundadores de NVIDIA junto a Jensen Huang y Chris Malachowsky. Su trabajo técnico fue fundamental para desarrollar las primeras placas gráficas de la empresa, hoy convertida en una de las compañías más valiosas del planeta gracias al auge de la inteligencia artificial y los chips para centros de datos.

Sin embargo, lo que más llama la atención de su historia no es solamente su aporte al nacimiento de NVIDIA, sino la decisión que tomó poco después de que la empresa saliera a bolsa: regalar todas sus acciones porque no se sentía cómodo teniendo miles de millones de dólares acumulados en el banco.

La fundación de Nvidia marcó un antes y un después en la historia de los videojuegos.

Curtis Priem nació en Estados Unidos y se formó como ingeniero especializado en hardware y gráficos computacionales . Antes de crear NVIDIA trabajó en compañías tecnológicas vinculadas al desarrollo de estaciones de trabajo y sistemas gráficos avanzados, un campo que en los años 80 y principios de los 90 todavía era muy reducido.

En 1993, Priem se unió a Jensen Huang y Chris Malachowsky para fundar NVIDIA. El objetivo de la compañía era desarrollar procesadores gráficos capaces de mejorar radicalmente el rendimiento visual de las computadoras, especialmente para videojuegos y aplicaciones de diseño.

Durante los primeros años, Priem tuvo un rol técnico central dentro de la empresa. Participó en el diseño de arquitecturas gráficas y ayudó a sentar las bases tecnológicas que luego convertirían a NVIDIA en líder mundial de GPUs. Con el paso de los años, la compañía expandió su negocio hacia la inteligencia artificial, la computación avanzada y los centros de datos, multiplicando su valor de manera histórica.

Apenas salió a la bolsa: la decisión de Priem con su parte de las acciones

Cuando NVIDIA comenzó a crecer y finalmente salió a bolsa en enero de 1999, Curtis Priem conservaba una participación del 12,8% de las acciones de la compañía, lo que en ese momento equivalía a unos u$s70,4 millones. A medida que las acciones aumentaban de valor, su fortuna personal empezó a escalar rápidamente.

Sin embargo, Priem nunca se sintió cómodo con la idea de acumular semejante cantidad de dinero, manifestando que tener tanto patrimonio se sentía "excesivo". Poco después de la oferta pública inicial, tomó la decisión de desprenderse de la gran mayoría de su riqueza y creó su propia entidad filantrópica: la Priem Family Foundation.

A esta fundación familiar le transfirió de inmediato el 8,5% de las acciones totales de NVIDIA (aproximadamente dos tercios de toda su participación original). El resto de sus acciones las fue vendiendo de manera gradual, completando la salida total de su posición accionaria en la empresa hacia el año 2006.

Tarjetas gráficas Si no fuera por la contribución de Priem a los avances gráficos, el estado de los videojuegos sería precario. Imagen: Magnific

De cuánto sería la fortuna de Priem hoy

Las estimaciones indican que, si Curtis Priem hubiera conservado intacta esa participación del 12,8% en NVIDIA sin vender ni donar ninguna acción, hoy su patrimonio podría rondar la astronómica cifra de u$s650.000 millones.

Esa cifra lo habría colocado entre las personas más ricas del planeta, incluso por encima de muchos magnates tecnológicos históricos. El crecimiento explosivo de NVIDIA en los últimos años, impulsado por la inteligencia artificial, hizo que el valor de sus acciones se disparara de forma extraordinaria.

Aunque nunca llegó a conservar esa fortuna, la historia de Priem se volvió un caso único dentro de Silicon Valley: el de un empresario que pudo haber sido uno de los hombres más ricos del mundo, pero prefirió entregar casi todo su dinero.

Gaming Las tarjetas gráficas tienen funciones adicionales al gaming, como por ejemplo el minado de criptomonedas. Imagen: Magnific

A dónde es destinado el dinero de su donación

A través de la Priem Family Foundation, los fondos derivados de la venta de sus acciones de NVIDIA se han estado distribuyendo discretamente durante más de dos décadas. Gran parte de las donaciones fueron destinadas a instituciones educativas, la preservación de la naturaleza y proyectos relacionados con la ciencia y la tecnología.

En el ámbito del medio ambiente, su fundación ha otorgado subvenciones constantes a organizaciones de conservación como The Nature Conservancy y el Monterey Bay Aquarium. No obstante, el mayor beneficiario histórico de su filantropía ha sido su propia alma mater, el Instituto Politécnico Rensselaer (RPI), al cual Priem ha donado más de u$s350 millones en total.

Estas masivas contribuciones al RPI incluyeron un fondo de u$s40 millones para construir el Experimental Media and Performing Arts Center, un centro de artes escénicas de vanguardia. Más recientemente, su fundación destinó u$s95 millones a la universidad con el objetivo de instalar la primera computadora cuántica IBM System One del mundo ubicada en un campus universitario, impulsando la investigación académica de frontera.