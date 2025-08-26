El primer semestre de 2025 dejó una foto clara de cómo se reacomoda la banca en la Argentina: más volumen en préstamos y depósitos, pero menos ganancia neta. Santander Argentina amplió su cartera de créditos y captó más depósitos, pero destinó casi el doble de dinero que el año pasado a provisiones (reservas contables que se apartan para cubrir créditos que pueden no pagarse) y así su utilidad neta terminó reducida a la mitad.
Santander refuerza el colchón y BBVA pierde margen: qué dejó el semestre bancario
Los dos bancos crecieron en volumen, pero la mora y la pérdida de margen financiero achicaron sus resultados.
BBVA Argentina, en tanto, también creció fuerte en colocaciones minoristas, pero sufrió una fuerte caída en los ingresos por intereses, lo que comprimió su resultado operativo y limitó la mejora de sus beneficios. Dos estrategias distintas, un mismo desenlace: más negocio, pero con márgenes más ajustados.
Santander: más préstamos, más depósitos y un colchón más grande
En junio de 2025, los préstamos al sector privado de Santander sumaron $11,32 billones y los depósitos del sector privado llegaron a $16 billones, cifras que muestran un crecimiento significativo frente a 2024. Sin embargo, la otra cara del balance fue la caída de la rentabilidad. Los ingresos operativos netos alcanzaron $1,69 billones, un 36% menos en la comparación interanual, y el resultado neto consolidado se redujo a $378.870 millones, la mitad del registrado un año atrás.
El factor clave fue el aumento de las provisiones: el banco destinó $279.455 millones a cubrir posibles incobrables, casi el doble que en 2024. En paralelo, la morosidad de la cartera pasó de 1,59% a 2,93%, lo que explica la decisión de reforzar el colchón. En la práctica, Santander optó por priorizar la prudencia: aun ganando en volumen, apartó más recursos para garantizarse solvencia futura, lo que se tradujo en menos beneficio inmediato.
BBVA: fuerte expansión, pero con menos margen
El recorrido de BBVA fue diferente. La entidad avanzó con fuerza en el crédito minorista: los préstamos prendarios crecieron más de 330% interanual y los personales más de 160%, un ritmo que refleja su apuesta a los individuos. También captó más recursos: los depósitos en pesos de clientes sumaron $13 billones, con un aumento superior al 60% interanual.
El problema estuvo en los márgenes. Los ingresos por intereses netos cayeron casi a la mitad respecto al año pasado, lo que recortó de forma abrupta el ingreso operativo, que cerró en $1,42 billones, mostrando así una caída del 46% respecto al mismo período de 2024. Con ese golpe, el resultado neto se ubicó en $146.131 millones, con una baja cercana al 32% interanual.
En cuanto a la calidad de la cartera, la irregularidad subió levemente a 2,28%, con una cobertura de 115%. Si bien el deterioro es menor que el de Santander, el desafío de BBVA está en que su fuerte exposición al consumo lo deja más sensible a un eventual enfriamiento de la economía: esas líneas suelen ser las primeras en mostrar problemas de pago.
Un mismo contexto, dos lecturas
Los balances semestrales de Santander y BBVA exponen dos caminos distintos para enfrentar un escenario complejo. Santander sacrificó rentabilidad inmediata para reforzar su cobertura frente a la suba de mora. BBVA buscó crecer en volumen, pero vio cómo la caída de los ingresos por intereses se llevó buena parte del margen, y aun con más clientes, cerró con una utilidad más acotada.
La conclusión es que el negocio bancario argentino atraviesa un momento paradójico: más préstamos y depósitos, pero menos ganancias contables. De cara al segundo semestre, la clave estará en cómo evolucionen los márgenes financieros y la capacidad de pago de los clientes. Si la estabilidad macro ayuda, BBVA podría capitalizar su expansión y Santander confirmar que sus provisiones fueron suficientes. Si no, ambos seguirán mostrando balances más robustos en volumen que en rentabilidad.
