Santiago Blaquier compra el Ingenio Concepción y se expande fuera de Ledesma

El accionista de Ledesma adquirió uno de los mayores ingenios del país a través de Desdelsur, la agroexportadora de legumbres de la que es socio desde 2022.

Ubicado en Banda del Río Salí, el Ingenio Concepción es uno de los pilares de la actividad azucarera tucumana.

El mapa de la agroindustria azucarera sumó en los últimos días un movimiento de peso. Santiago Blaquier, uno de los principales accionistas de Ledesma, cerró la compra del Ingenio Concepción, uno de los complejos sucroalcoholeros más grandes de Tucumán y del país. La operación, sin embargo, no fue realizada por la compañía jujeña sino a título personal, a través de Desdelsur, la firma agroindustrial de la que Blaquier es accionista desde 2022.

La adquisición se produjo en paralelo a un dato clave para el mercado: la renuncia indeclinable de Blaquier al directorio de Ledesma, formalizada el 21 de diciembre y comunicada como hecho relevante ante la Comisión Nacional de Valores (CNV). Según informó la propia compañía, la salida respondió a “motivos personales” y no afecta el normal funcionamiento del órgano de administración. En los hechos, la decisión despeja cualquier interpretación sobre una eventual expansión directa de Ledesma en Tucumán y subraya el carácter individual de la operación.

ingenio concepcion El Ingenio Concepción, uno de los mayores productores de Tucumán, con el 14,4% de la molienda provincial. Un gigante diversificado El Ingenio Concepción pertenecía al grupo San Salvador, controlado por Martín Luque, y había sido adquirido en 2017 a Atanor, en una operación valuada en torno a u$s200 millones, que incluyó también al Ingenio Marapa. Ocho años después, el activo volvió al mercado y despertó el interés de distintos jugadores, entre ellos la embotelladora chilena Andina, aunque finalmente fue Blaquier quien se impuso en la negociación.

Ubicado en Banda del Río Salí, el Ingenio Concepción es uno de los pilares de la actividad azucarera tucumana. Emplea a alrededor de 1.200 trabajadores y, en la última zafra, procesó más de 2,7 millones de toneladas de caña, lo que representó cerca del 14,4% de la molienda provincial, sobre un total estimado de 17,7 millones de toneladas. Su área de abastecimiento abarca departamentos clave como Cruz Alta, Leales, Burruyacú y Tafí Viejo, consolidando su peso territorial y productivo.

Más allá del azúcar, el complejo cuenta con una matriz productiva diversificada. A la elaboración tradicional se suman alcoholes industriales, licores, biocombustibles y generación de bioenergía a partir de biomasa, utilizando bagazo y residuos agrícolas. Esa integración lo posiciona entre las pocas plantas nacionales con una oferta sucroenergética amplia, en un contexto sectorial atravesado por precios internacionales ajustados, debates regulatorios sobre bioetanol y la necesidad de reconversión tecnológica.

La gestión operativa quedará en manos de Martín Franzini, un nombre con recorrido en el sector, que hasta hace pocos meses se desempeñó como director del negocio Azúcar y Alcohol de Ledesma. Su desembarco refuerza la expectativa de continuidad operativa y mejoras de eficiencia, en una industria que busca escala, reducción de costos y mayor integración con mercados externos. Detrás de la compra aparece con fuerza Desdelsur, la sociedad elegida para canalizar la inversión. Fundada en 1986 por la familia Macera, la empresa se convirtió en la principal productora, procesadora y exportadora de legumbres de la Argentina y en uno de los mayores jugadores ganaderos del NOA, con foco en la Cuota 481 de la Unión Europea. Desde 2022, su capital está repartido en partes iguales entre los Macera y Santiago Blaquier. Con base operativa en Salta, Desdelsur emplea de manera directa a casi 400 personas, además de contratistas, y administra 52.000 hectáreas propias, de las cuales aproximadamente la mitad están en producción y el resto se destina a reservas forestales. A eso se suman 12.000 hectáreas arrendadas en distintas regiones del país. Su esquema agrícola combina poroto, garbanzo, maní, maíz, soja, arveja y lenteja, mientras que en ganadería maneja unas 60.000 cabezas destinadas a exportación. La compañía cuenta además con tres plantas industriales en General Mosconi, Tartagal y Zárate, con una capacidad conjunta de procesamiento cercana a 700 toneladas diarias, y destina el 95% de su producción a la exportación, con presencia en más de 70 países. La compra del Ingenio Concepción marca así un salto estratégico en el perfil inversor de Blaquier, que amplía su exposición al negocio sucroalcoholero por fuera de Ledesma, combinando activos industriales, producción primaria y proyección exportadora.