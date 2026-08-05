El Gobierno autorizó a una aerolínea low cost a operar vuelos regulares entre Medellín y Buenos Aires + Agregar ámbito en









La Subsecretaría de Transporte Aéreo, dependiente del Ministerio de Economía, habilitó a JetSMART Airlines S.A.S. a prestar servicios internacionales regulares de pasajeros y cargas entre Medellín y el Aeropuerto Internacional de Ezeiza. La autorización contempla hasta siete frecuencias semanales.

La empresa quedó autorizada para operar la ruta Medellín-Buenos Aires con hasta siete frecuencias semanales, tras cumplir los requisitos exigidos por la ANAC y la Subsecretaría de Transporte Aéreo. Magnific

El Gobierno autorizó este miércoles a la aerolínea colombiana JetSMART Airlines S.A.S. a operar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros y cargas entre Medellín y Buenos Aires, de acuerdo con los convenios bilaterales vigentes entre la Argentina y Colombia.

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La medida fue oficializada mediante la Disposición 18/2026 de la Subsecretaría de Transporte Aéreo, publicada en el Boletín Oficial y firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez.

Jet Smart operará vuelos entre Medellín y Buenos Aires La autorización habilita a la compañía a explotar la ruta Medellín – Buenos Aires (Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini) – Medellín, en línea con el Memorando de Entendimiento suscripto entre las autoridades de aviación civil de ambos países.

Según detalla la norma, la empresa había sido designada por la autoridad aeronáutica de Colombia para operar hasta siete frecuencias semanales en ese trayecto, con derechos de tráfico de hasta cuarta libertad del aire, conforme a los acuerdos bilaterales vigentes.

La autorización permitirá a la compañía ampliar la conectividad aérea entre Argentina y Colombia con vuelos regulares de pasajeros y cargas, en el marco de los acuerdos bilaterales vigentes. JetSmart La resolución aclara que la autorización deberá ajustarse estrictamente a los términos de la designación otorgada por Colombia, por lo que no podrá exceder las rutas, frecuencias, derechos de tráfico ni modalidades operativas expresamente autorizadas.

Asimismo, el Gobierno señaló que la compañía acreditó el cumplimiento de los requisitos legales y administrativos exigidos por la normativa argentina para prestar los servicios solicitados y destacó que la Dirección Nacional de Transporte Aéreo, dependiente de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), emitió un dictamen favorable sobre la solicitud. Con esta decisión, JetSMART Airlines S.A.S. queda habilitada para prestar servicios regulares internacionales de pasajeros y cargas entre Medellín y Buenos Aires en el marco de los acuerdos aerocomerciales vigentes entre ambos países.