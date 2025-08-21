El tailandés que pasó de criar patos a convertir su receta en un imperio multimillonario: la historia de Chaleo Yoovidhya







Chaleo Yoovidhya creó la fórmula de Red Bull y su familia hoy administra un negocio global que mueve miles de millones en todo el mundo.

La historia de los grandes negocios muestra que con visión y creatividad se pueden generar millones a partir de ideas simples. En el mundo de las bebidas energéticas, un nombre se destaca como ejemplo de cómo transformar un producto local en una marca global.

Ese nombre es Chaleo Yoovidhya, un empresario tailandés que comenzó criando patos y terminó creando Red Bull, la bebida que cambió hábitos de consumo en todos los continentes y consolidó una fortuna familiar difícil de igualar.

red-bull-mano-dreamstime La receta de Chaleo Yoovidhya trascendió fronteras: de humilde origen rural a una fortuna de millones gracias al éxito mundial de Red Bull. La historia de la fortuna de la familia Yoovidhya Chaleo Yoovidhya nació en una familia humilde de inmigrantes chinos en el norte de Tailandia. Con escasa educación formal, trabajó en múltiples oficios antes de fundar en 1962 TC Pharmaceutical Industries, donde empezó vendiendo antibióticos y cosméticos. Su instinto emprendedor lo llevó a experimentar con tónicos energéticos.

En 1975, desarrolló una fórmula a base de cafeína, azúcar y taurina que bautizó Krating Daeng , “toro rojo” en tailandés. Popular entre camioneros y trabajadores exhaustos, esta bebida se convirtió en un fenómeno local en plena expansión económica del país.

La llegada del austríaco Dietrich Mateschitz marcó el giro definitivo. Tras descubrir la bebida durante un viaje a Asia, se asoció con Chaleo en 1982. Juntos, invirtieron en rediseñar la receta y el envase, lanzando al mercado global la versión que todos conocen como Red Bull.

El éxito fue inmediato: la marca se vinculó con deportes extremos, música y estilo de vida juvenil. Esta estrategia no solo consolidó a Red Bull como líder del sector, sino que impulsó el ascenso de la familia Yoovidhya como una de las más influyentes de Asia. Miles de millones: el patrimonio de la familia Yoovidhya Hoy, la familia Yoovidhya controla casi la mitad de Red Bull GmbH y mantiene su participación en TC Pharmaceutical, además de expandirse en China y otros mercados. Su fortuna, estimada en más de 36.000 millones de dólares, la ubica entre las dinastías más ricas del planeta. Pese a esa riqueza colosal, los herederos de Chaleo continúan proyectando una imagen de bajo perfil, aunque el apellido Yoovidhya se asocia hoy a un imperio global que comenzó con un humilde criador de patos en la Tailandia rural.

