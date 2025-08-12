¿Se vende Google Chrome?: una startup de inteligencia artificial quiere comprar el navegador por u$s35.000 millones

Perplexity AI dijo que realizó una gran oferta para quedarse con el navegador de Google y mejorar sus productos de inteligencia artificial.

Google Chrome es uno de los productos más exitosos de Alphabet, motivo por el cual la startup Perplexity de inteligencia artificial se lo quiere quedar.

Perplexity AI , una pequeña empresa de inteligencia artificial (IA) con base de Wall Street , anunció una oferta al contado de u$s34.500 millones para quedarse con el famoso navegador Google Chrome de Alphabet. Aunque la cifra está muy por debajo del valor estimado del activo, el movimiento representa una jugada estratégica de alto impacto.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Bajo el liderazgo de Aravind Srinivas , Perplexity no es nueva en lanzar movimientos llamativos: en enero presentó una oferta similar para adquirir TikTok US, buscando fusionarse con la aplicación para abordar las preocupaciones de EEUU respecto a su propiedad china.

Y en este caso, adquirir Chrome permitiría a la empresa aprovechar los más de 3.000 millones de usuarios del navegador , lo que impulsaría su posicionamiento en la carrera por la IA mientras la creciente presión regulatoria desafía el dominio de Google en el sector.

Por su parte, Google no tiene planes de vender Chrome y se enfrenta a una sentencia judicial estadounidense del año pasado que la declaró ilegítimamente monopolística en el área de las búsquedas en línea, aunque actualmente planea apelar la decisión. Aun así, el Departamento de Justicia exige como medida correctiva la desinversión de Chrome.

En este marco, Perplexity no detalló este martes cómo financiaría la operación, ya que captó hace tres años cerca de u$s1.000 millones de inversores como Nvidia y el grupo japonés SoftBank y su última valoración apenas ronda los u$s14.000 millones .

google 1.jpg

Una fuente cercana señaló que varios fondos mostraron disposición a financiar la compra en su totalidad, aunque no se revelaron sus identidades.

Los navegadores web ganan protagonismo en el entorno de la inteligencia artificial

Hoy en día, los navegadores web están recuperando protagonismo, ya que sirven como puerta de acceso clave al tráfico de búsqueda y a datos de usuarios, elementos esenciales para la inteligencia artificial.

Usuarios de nueva generación emplean chatbots como ChatGPT o Perplexity para obtener respuestas, lo que convierte al navegador en un activo estratégico para empresas tecnológicas mayores.

Perplexity ya cuenta con un navegador impulsado por IA, llamado Comet, capaz de ejecutar tareas por el usuario. Sin embargo, la adquisición de Chrome impulsaría considerablemente su capacidad para competir con gigantes como OpenAI, que también mostró interés en el navegador y está desarrollando su propio producto con IA.

De acuerdo con una hoja de términos, la propuesta de Perplexity garantiza mantener el código abierto subyacente de Chromium, una inversión de u$s3.000 millones en los próximos dos años y la conservación del motor de búsqueda predeterminado de Chrome.

Además, al no incluir componentes de capital, asegura preservar la libertad de elección del usuario y mitigar preocupaciones competitivas futuras.