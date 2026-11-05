De las aulas a los billones: la historia de los hermanos que hicieron historia con una empresa de cintas adhesivas

Una empresa dedicada a fabricar materiales que pasan desapercibidos en la vida diaria logró captar la atención de los inversores internacionales. Su llegada a la bolsa provocó un gran aumento en el valor de sus acciones y potenció la fortuna de sus principales accionistas.

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Detrás de este éxito hay una historia familiar que empezó hace más de cuatro décadas. Con el tiempo, un recorrido por la industria manufacturera se convirtió en un negocio que abastece a algunas de las compañías tecnológicas más importantes del mundo.

Mai Michael , de 62 años, y su hermana Mai Huixia , de 64, son los empresarios que se convirtieron en multimillonarios tras la salida a bolsa de Crown New Materials Technology, una compañía china especializada en cintas adhesivas industriales y películas protectoras.

La empresa logró el éxito tras mucho esfuerzo y la experiencia en el sector industrial.

Michael alcanzó un patrimonio de u$s2.500 millones , mientras que su hermana acumuló una fortuna de u$s2.000 millones . Entre ambos reúnen u$s4.500 millones, tan solo contando la riqueza calculada a partir del valor de sus participaciones accionarias y no el dinero que hayan cobrado.

Michael es presidente y director ejecutivo de la empresa, actualmente tiene ciudadanía australiana y residencia permanente en Hong Kong. Su hermana, ciudadana china, ocupa el cargo de vicepresidenta. La compañía tiene su sede en Zhongshan, una ciudad industrial de la provincia de Guangdong, y fabrica productos usados en distintos sectores :

automotriz : cintas para unir componentes y materiales de protección

electrónica : adhesivos empleados en la fabricación de dispositivos

semiconductores : películas que protegen las obleas del polvo y los daños

baterías y nuevas tecnologías: materiales utilizados en procesos industriales

Entre las empresas a las que suministra sus productos figuran Apple, Tesla y BYD. Además, compite en el mercado internacional con fabricantes como la estadounidense 3M y la japonesa Nitto Denko.

La compañía logró expandir su presencia en distintos mercados internacionales. Gentileza - Raul Ariano

Del aula de primaria al podio de la riqueza mundial

Mai Michael trabajó como maestro de escuela primaria, antes de adentrarse en la industria de los materiales adhesivos. En 1984 dejó la docencia y, al año siguiente, empezó a trabajar en distintas fábricas de su ciudad natal. Durante los años posteriores adquirió experiencia en el sector manufacturero y llegó a supervisar una planta dedicada a producir cintas adhesivas.

En el año 2000, Michael y su hermana fundaron Crown New Materials Technology, que comenzó a desarrollar materiales adhesivos y películas protectoras para distintas aplicaciones industriales. Con el crecimiento del negocio, la empresa amplió su presencia en mercados de tecnología, la electrónica y la fabricación de vehículos.

A pesar de su expansión, Crown New Materials mantiene una gran participación familiar, una de las hijas de Michael, Mai Christal, integra el directorio, mientras que su esposa, sus otras hijas y una hija de Mai Huixia poseen participaciones indirectas.

El movimiento de los inversores generó una jornada de gran actividad bursátil. Gentileza - Crown New Materials

El factor clave que desató la fiebre inversora en la bolsa de Shenzhen

El entusiasmo de los inversores chinos por las empresas que empiezan a cotizar fue el impulso detrás del salto de Crown New Materials. El martes 3 de noviembre de 2026, las acciones de la compañía llegaron a subir hasta un 787% durante su primera jornada en la bolsa de Shenzhen.

El precio inicial se había fijado en 16,98 yuanes por acción, pero durante la rueda alcanzó un máximo de 150,58 yuanes. La suba fue tan pronunciada que la bolsa suspendió temporalmente las operaciones en dos ocasiones. De todas formas, el incremento del 787% correspondió al máximo alcanzado durante la sesión. Al cierre, las acciones terminaron en 84,55 yuanes, con una ganancia de 398% frente al precio de colocación.

Antes de su debut, la compañía había recaudado 956 millones de yuanes, equivalentes a unos u$s144 millones, a través de la venta de 56,3 millones de acciones. Los fondos se destinarán a ampliar la producción y construir un centro de investigación en China.

Según explicó Shen Meng, director gerente del banco de inversión Chanson & Co., las ofertas públicas iniciales en China suelen fijarse a precios conservadores, esto puede favorecer fuertes aumentos cuando los inversores comienzan a comprar las acciones.

De todas formas, el crecimiento bursátil no estuvo acompañado por una mejora equivalente en las ganancias de la empresa. Durante los primeros nueve meses de 2026, Crown New Materials estimó:

ingresos : 2.800 millones de yuanes, un crecimiento interanual del 12%

beneficio neto: 225 millones de yuanes, una caída del 7,9%

La compañía atribuyó la reducción de sus beneficios al aumento de los costos de las materias primas y a las tensiones comerciales internacionales. Ante la fuerte volatilidad de su debut, Crown New Materials también pidió a los inversores que actuaran con cautela.