CR7, la marca personal de Cristiano Ronaldo que le cuida su imperio millonario después del fútbol

Con una fortuna de miles de millones de dólares e ingresos anuales récord, el Bicho consolida su perfil empresarial tras anunciar el fin de una era.

El luso cosechó una fortuna de u$s1.200 millones y contratos multimillonarios a lo largo de su carrera deportiva.

A los 41 años, Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la selección de Portugal , poniendo fin a una trayectoria internacional de 23 años. El atacante decidió cerrar su etapa en el conjunto nacional tras un período de reflexión posterior a la última fecha FIFA y argumentó la necesidad de dar paso a los nuevos talentos que emergen en su propia tierra.

El histórico número siete se despidió como el máximo goleador histórico de Portugal, con 146 goles en 234 presentaciones desde su debut en 2003. Con tres títulos en su palmarés, el Bicho le puso punto final a un ciclo inolvidable para dar paso a la consolidación definitiva de sus emprendimientos personales.

La despedida del atacante se hizo pública a través de una emotiva carta difundida en sus redes sociales oficiales, donde repasó el significado de haber defendido los colores de su país durante más de dos décadas. En su mensaje, el futbolista r emarcó la profunda carga emocional que implicó tomar la determinación de dar un paso al costado.

“Ha llegado el día de devolver la camiseta número 7 de la Selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía. Pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo a estadios de todo el mundo. Hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro ”, manifestó el delantero en su comunicado.

Más allá de sus marcas históricas dentro del terreno de juego, la figura de Cristiano Ronaldo trasciende el plano deportivo. Con un patrimonio neto consolidado en u$s1.200 millones , el luso se ubica en la cima de los atletas con mayor fortuna en el planeta.

El gran salto financiero de su carrera se produjo tras la renovación contractual con el Al Nassr de Arabia Saudita, donde percibe un salario base de u$s224 millones al año dentro de un paquete global por dos temporadas valuado en u$s620 millones.

Además, el acuerdo que finaliza a mediados de 2027, contempla una participación accionaria del 15% en la institución y bonificaciones especiales. De esta manera, sumado a sus patrocinadores, las ganancias anuales de CR7 alcanzan los u$s338 millones.

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CR7, su marca personal

La plataforma de negocios desarrollada bajo el sello CR7 representa el motor principal para el resguardo de su patrimonio en el futuro. Su alianza estratégica con Nike, mediante un vínculo vitalicio firmado en 2016 por más de u$s1.000 millones, convive con una variada cartera comercial que abarca líneas propias de ropa, calzado, fragancias y la cadena de gimnasios CR7 Fitness.

Instagram: Cristiano Ronaldo

A esto se le suma una impresionante infraestructura inmobiliaria estimada en más de u$s150 millones, con residencias exclusivas en Dubái, Portugal y Arabia Saudita, además de su participación en la cadena de hoteles de lujo Pestana CR7.