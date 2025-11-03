Es uno de los padres de la tinta electrónica, gracias a un desafío de su profesor: quién es Barrett Comiskey







Su invención fue crucial para el desarrollo de la lectura electrónica y es reconocida por ser la tecnología detrás del Kindle.

Barrett Comiskey fue desafiado por su profesor de la universidad para crear la tinta electrónica.

Barrett Comiskey es considerado un pionero de la tecnología gracias al desarrollo de E Ink, la compañía en la que desarrolló la tinta electrónica. El impacto de su invento fue tan grande que fue incluido en el Salón de la Fama de Inventores de Estados Unidos y se convirtió en la persona más joven en ingresar.

El trabajo de Comiskey con E Ink fue fundamental para impulsar la industria de la literatura electrónica. Esto se debe a que esta tecnología se utiliza especialmente en dispositivos electrónicos de lectura, como el Kindle, que gracias a esta, actúa frente a la luz como si se tratara de un papel normal.

barret-comisky Quien es Barrett Comiskey, el creador de la tinta electrónica Nacido en 1975, Barrett Comiskey se graduó con una licenciatura en ciencias matemáticas en el MIT y obtuvo un máster en administración de empresas en la Stanford Graduate School of Business. Durante sus estudios en el MIT, fue convocado para el MIT Media Lab, donde trabajaba por la noche y los fines de semana.

En 1995, el profesor Jacob Jacobson llegó al laboratorio con una idea en mente: un libro en el que se pueda cambiar el contenido con solo un botón. Fue en ese momento cuando desafió a Comiskey a desarrollar esta invención, lo que lo llevó a experimentar con la microencapsulación, que fue fundamental para desarrollar E Ink.

Kindle Paperwhite 2025.jpg Cómo funciona E Ink, el invento de Barrett Comiskey E Ink utiliza una pantalla electroforética que contiene millones de microcápsulas llenas de partículas con carga eléctrica. Estas se mueven según los campos eléctricos que se aplican y generan imágenes o texto. Entre sus ventajas más destacadas se encuentran el bajo gasto de energía, la legibilidad bajo la luz solar y la posibilidad de imprimirse sobre materiales maleables.

El ejemplo más claro de uso de tinta electrónica es el Kindle, el dispositivo en el que se pueden guardar libros digitales. Al pasar de página, un impulso eléctrico recorre la pantalla, los píxeles cambian de configuración, la nueva imagen se fija y la batería deja de usarse hasta que se cambie otra vez de página.

