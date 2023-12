Sixt avanza en su plan de expansión en la Argentina mediante el sistema de franquicias

Periodista: ¿Cómo definiría a Sixt?

Juan Furlong: Sixt es una empresa de origen alemán. Tenemos la marca franquicia para Argentina. Estamos en cinco provincias con locales propios y en cuatro más con locales subfranquiciados. Atendemos 100% de turismo, no hacemos corporativo por ahora. La idea en el futuro es agregar esa unidad de negocios. Es una unidad de negocios menos redituable. La verdad es que, con la capacidad de compra de autos, se justifica más meterlos a todos en turismo y no llevarlos a la parte corporativa, que es más floja de tarifas. Nosotros tenemos la central administrativa en Buenos Aires y la parte operativa en Córdoba. Tenemos oficinas en Ezeiza, en el Aeropuerto de Mendoza, de Córdoba, Jujuy y Bariloche, en Bahía Blanca, en El Calafate y en Ushuaia. También en San Martín de los Andes.

P.: ¿Cómo serán los próximos años de Sixt en la Argentina?

J.F.: Estamos trabajando para crear franquicias en distintas ciudades importantes del país, como por ejemplo Rosario, Posadas, Iguazú, Neuquén. Necesitamos reforzar las flotas en nuestras sucursales. Hoy, al haber poco crédito, es preferible que gente que le guste el rubro y que, hablando mal y pronto, le guste los fierros le interese estar en el negocio. Siempre hay oportunidades de negocios. Lógicamente que en el contexto de país de estos últimos años, se ha frenado mucho el negocio. Hay empresas que hicieron convenios grandes con concesionarias; eso los hizo crecer mucho. Eso también implica que vos tengas que entregarles parte tuya y ceder cosas que nosotros no estamos dispuestos a ceder. Preferimos hacerlo de otra forma.

P.: ¿Cuál es el diferencial de Sixt?

J.F.: Nosotros lo que queremos es calidad. La marca o es high quality, es una marca de élite. Siempre te van a tratar de inducir a darte un buen auto. Por más que vayas a alquilar un Golf, te van a dar un BMW Clase 3 por tres dólares más. Es un poco lo que queremos replicar acá. Un servicio de muchísima calidad. En Google, con más de 800 reservas en Salta, tenemos puntuación de cinco, la máxima. En general estamos arriba de cuatro y medio, cuatro y seis en todas nuestras sucursales. Incluso con autos que no son BMW, que acá no podemos tenerlos. Le ponemos mucho énfasis a la calidad. Hay una buena atención al cliente.

P.: ¿Qué oportunidades ofrecen mediante el sistema de franquicias?

J.F.: Sean chicas, grandes o medianas, las franquicias son franquicias. Por ahí tenés a un tipo con cinco autos en Catamarca, que dice "me quiero poner una marca, porque solo no me va a ir bien", entonces acude a Sixt, que tiene más de 4.000 oficinas en el mundo, presencia en 130 países, infraestructura grande para proveer a los que quieran unirse a la marca. Eso es importante. Trabajamos con las principales páginas -Despegar, Booking, Rent a Car-, o sea que hay un canal de entrada de alquileres gigantesco. Ahora no es temporada alta y estamos sin unidades para alquilar en algunas plazas. Buenos Aires, por ejemplo, o Córdoba. Córdoba es una plaza más corporativa pero es como un ícono: no lo podés no tener.

P.: ¿Cuáles son las plazas que mejor funcionan?

J.F.: Bariloche, Mendoza, Salta y Buenos Aires. Calafate, en temporada. Ushuaia es más regular. Sorprendentemente, Bahía Blanca anda muy bien. La que vemos que puede andar muy muy bien es Iguazú, en Misiones. Iguazú - Posadas podría ser un combo, que podría llegar hasta Corrientes. Se podría armar una zona ahí. Neuquén va a ser una plaza importante también; lo mismo Jujuy. Lo cierto es que el que mucho abarca poco aprieta. Si te ponés a hacer todo, terminás haciendo todo a medias. Si ves en el mundo, Sixt es una marca de excelencia. Tiene un diferencial, que es lo que nos hace poder tener mejores autos y mejores tarifas.

sIXT 2.jpg "Lamentablemente no nos acompañan ni los créditos ni la cantidad de autos que hay en plaza para comprar, que son las dos patas más importantes del negocio. Sin embargo, estamos con fe de que esto va a cambiar", analiza Furlong.

P.: ¿Qué particularidades tiene el mercado argentino?

J.F.: Es un mercado que está creciendo mucho. Lamentablemente no nos acompañan ni los créditos ni la cantidad de autos que hay en plaza para comprar, que son las dos patas más importantes del negocio. Sin embargo, estamos con fe de que esto va a cambiar. No creo que en los próximos meses. Yo hablo con concesionarias y tienen autos que nos los quieren vender porque dicen que se descapitalizan mucho. Son conversaciones interesantes. Ellos quieren poner su flota, inclusive, para suplantar la demanda que nos falta, que es mucho. Todo es que les cierren los números, a nosotros los autos que ellos tienen. Que sea todo una serie de factores que a nosotros y al interesado le cierren. Esto es un negocio de dos: si no hay negocio para los dos, no hay negocio.

P.: ¿Qué perfil tiene esa demanda?

J.F.: Hoy el 90% es turista, argentino y extranjero. Te diría que es 60% argentino, 30% extranjero y 10% corporativo. Es muy poquita la parte corporativa; no buscamos tampoco mucho. No es que los buscamos: esperamos más que vengan, que salir a buscarlos. Si vienen, los vamos a atender y darles lo mejor de nosotros para que tengan el mejor servicio, lo que ellos necesiten, todo. Es un negocio que estamos buscando más a futuro, en el corto plazo. Hablo del año que viene.

P.: El turismo es un sector muy sensible a la coyuntura económica. ¿Qué expectativas tiene en ese aspecto?

J.F.: Muy optimista, mientras que en la Argentina no seamos pillos. Si nosotros respetamos al turista con los valores internacionales, vamos a hacer muy buenos negocios. Si un auto que sabemos que no es un mismo auto que se alquila en el extranjero y lo queremos cobrar como en el extranjero, estamos errádonle al blanco. Somos vivos, somos argentinos, somos pícaros. Hay empresas que se dieron cuenta por suerte y empezaron a bajar precios. Es una lucha constante eso. Más cuando vos tenés franquicias, que un poco la dejás actuar más libremente para que puedan hacer sus negocios. Tenés que estar diciendo "no, flaco, no podés cobrar un Logan u$s60 por día", mientras vos alquilás en Estados Unidos una X3 por u$s40. Eso lo veo en el turismo en general, no solo en el alquiler de autos. También está el problema de qué dólar de referencia tenés.

P.: ¿Qué le genera estar liderando este plan de expansión?

J.F.: Tenemos un equipo muy interesante. Hay un CFU, uno de marketing y estoy yo como CEO, un poquito más arriba para ordenar algunas cosas. Tenemos una estructura bastante interesante, que armamos con gente de muchísima confianza. Dentro de ella hay un hijo mío, un sobrino político y una persona externa, que son supervisores regionales. Uno es del NOA y NEA, otro de la zona centro y otro en la Patagonia. El de la zona patagónica es el responsable de las franquicias. El que está en el NOA es supervisor operativo en general y el que está en Buenos Aires es el que tiene más quilombos (risas). Buenos Aires es complicado. La estructura anda muy bien. Todo el know how para las sub franquicias es 100% nuestro. Estamos todo el tiempo dándole training a las subfranquicias, tratando de motivarlas, de darles nuevas herramientas. Llevarlas lo más adelante posible. Nuestro propósito es estar siempre cerca del 5 de Google. Vamos a estar siempre luchando por eso y dándole las herramientas a las subfranquicias para que lo puedan lograr. Mayormente con training.