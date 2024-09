Sofía Vago, CEO de Accenture Argentina: "La inteligencia artificial generativa es una revolución para todas las industrias"

En una entrevista con Ámbito, la CEO de Accenture Argentina, Sofía Vago, enumeró algunas de las razones que explican ese comportamiento entre las compañías. Y también detalló cuál es el impacto que la inteligencia artificial generativa puede tener en lo relacionado con la mejora de eficiencia y productividad de las empresas.

Periodista: ¿A qué se debe que un porcentaje tan alto de compañías reconozca la importancia de la Inteligencia Artificial Generativa pero sean pocas las que hacen inversiones en esta tecnología?

Sofía Vago: Este fenómeno es parte de un proceso de aceleramiento infernal. Hace 18 meses la situación era completamente distinta. Y las compañías si bien identificaban esto como un punto a considerar, tal vez no lo reconocían como algo a enfrentar rápidamente. Hoy estamos en una situación donde la mayoría de las empresas entiende que tiene que hacer algo. Tal vez coquetean con experiencias piloto pero no con algo más estructural. Y creo que esto es parte del cambio que se está dando. La tecnología va evolucionando tan rápido que lo que hoy sirve tal vez mañana no sirve. Esto requiere una gran resiliencia y una gran curiosidad para estar mirando y operando cuál es la mejor solución que aplica a cada caso. No siempre es la misma receta para todos. Lograr un alto nivel de customización es complejo y requiere desarrollar este ámbito de colaboración, todos sentados a la misma mesa. El cliente, la industria, el proveedor de tecnología, sociólogos que puedan entender comportamientos, creativos y profesionales de tecnología. Es una mesa donde las miradas cocrean una solución en conjunto.

P.: ¿Cómo se puede dar cuenta una empresa si puede obtener un beneficio de esta nueva tecnología?

S.V.: La Gen AI atraviesa a todos los sectores. Agro, minería, energía, manufactura, consumo masivo, industriales, etcétera. El consumo de tecnología lo hacemos todos en el día a día y siempre hay una eficiencia. La aplicabilidad es infinita. Es una revolución como en su momento fue la revolución de internet o la conectividad. Cambios que definieron una nueva forma de operar, de capacitarse, de valorar el talento, de tomar riesgos. La inteligencia artificial generativa es una revolución para todas las industrias.

P.: ¿En qué medida puede aportar a lograr una mejora de la productividad de las empresas?

S.V:: Es algo que todos quieren conseguir. Y para ofrecer el mejor ejemplo práctico en Accenture decidimos aplicar esta tecnología a nosotros mismos. Así vimos mejora de eficiencia que puede ser de 40%, 70%, mejoras muy muy grandes en algunas áreas. Y nos permitió redireccionar nuestro talento para que haga tareas de valor verdaderamente. El resultado no es solo la mejora de eficiencia. También se genera un efecto multiplicador que va más allá. El talento humano se pone a multiplicar lo que ya tenemos. Nosotros empezamos en las áreas de recursos humanos, finanzas, en toda la parte operativa empezamos a aplicar. Todos nuestros colaboradores fueron entrenados para entender la IA y de qué manera pueden aplicarla. La creatividad surge de cualquier lugar de la organización. Esta tecnología también permite que la interacción para determinados procesos o acciones sea muchísimo más orientada y focalizada en los intereses, en los estilos, en las necesidades más particulares. Ahí se hace tangible. Pero el uso de esta tecnología viene con un trade off, que es usarla de manera responsable. Es algo que trabajamos muy fuerte desde nuestros centros.

P.: ¿Y qué significa el uso responsable de la inteligencia artificial generativa?

S.V.: Que sea una tecnología transparente, que esté libre de sesgos, que sea inclusiva, que se entienda cuál es el impacto en el humano. Y hacerlo a través de un modelo de gobernanza que nos permita certificar que se está haciendo de forma responsable y que es confiable. La inteligencia artificial también puede tener alucinaciones y tomar como dato correcto algo que no lo sea. Por eso es importante ser muy responsables con la data que se utiliza. Y no violar la confidencialidad de la información personal.

P.: ¿Qué diferencia a la IA de la Gen IA?

S.V.: La IA Generativa no solamente aprende sino que también puede crear. Un caso de Inteligencia Artificial por ejemplo, puede ser pedir a Alexa que busque determinada canción. Y lo hace. Pero no puede inventar una canción. En cambio, la Inteligencia Artificial Generativa sí puede crear música. Lo mismo sucede con la aplicación en un proceso en una empresa. Podía alertar o disparar un proceso lineal. Ahora toma un montón de otras experiencias y en función de eso ofrece una visión anticipada de algún problema que puede haber o propone una solución distinta a todo lo conocido, que puede ser válida o no. Siempre se va a necesitar al humano que le va a dar la mirada crítica para ver si sirve o no. Todo a una velocidad inédita para hacer en minutos algo que antes podía tardar meses. La IA Gen hoy nos atraviesa y es importante estar un paso adelante para resolver el desafío y adaptarse lo más rápidamente posible.

P.: ¿Qué es Gen AI Studio que inauguraron hoy?

S.V.: Es un espacio que combina tecnología con profesionales que cubren diversas áreas para trabajar en conjunto y colaborativamente con el ecosistema, que pueden ser proveedores de software, o alguno de nuestros partners de tecnología con los que trabajamos, y también temas específicos de los distintos sectores de las industrias para que tengan un espacio para cocrear, para innovar, para probar y actuar en red. Este Gen AI Studio es el número 25 del mundo. Hay 24 que ya están abiertos, con la decisión de invertir muy fuerte para esto, más de 3.000 millones de dólares para los próximos tres años en generar no sólo estos espacios sino también innovar a través del uso de la inteligencia artificial generativa. Es un lugar de encuentro donde se puede acceder a la red, a otras experiencias, otros expertos, siempre colaborativamente, para unir y traer para poder dar soluciones a problemáticas de negocios o a estrategias que se quieran llevar adelante. A nivel global se eligió a Argentina para abrir el segundo estudio en Latinoamérica, después de Brasil.

P.: ¿Qué se valora de Argentina para tomar esa decisión?

S.V.: Argentina tiene como característica desde hace mucho tiempo la calidad de nuestro talento. Además resiliencia, adaptabilidad, pensamiento fuera de la caja, es algo que el mundo hoy requiere y lo valora. Ese fue uno de los factores que llevó a Accenture a elegir a Argentina para abrir el segundo centro de Latinoamérica. Es un reconocimiento enorme haber logrado que Argentina fuera elegida para instalar el estudio.

P.: ¿Qué función cumple el nuevo estudio?

S.V.: El Gen AI Studio es la excusa de tener un espacio físico, pero viene con un montón de tecnología para tenerla a disposición y utilizarla en función de las necesidades que tenga nuestro ecosistema, integrado por otras compañías que traen su experiencia y aportamos todos para la creación de algo distinto. Los perfiles son diversos, no sólo de tecnología. Tiene mucho que ver con marketing, con comunicación, creatividad, conocimiento específico de cada industria. Es una gran ensalada de talentos diversos. Hoy tenemos más de 120 profesionales que están específicamente en el desarrollo de Gen AI en Argentina. La idea es seguir creciendo hasta llegar a 200 profesionales en el país.