Nuevo Peugeot 408 GT: potencia turbo, diseño audaz y máxima tecnología para la gama alta

La marca del león arrancó oficialmente la comercialización de su nuevo modelo que ya fue mostrado durante el verano pasado en el Summer Car Show realizado por Stellantis en nuestro país.

El nuevo Peugeot 408 ya se vende en la Argentina

Peugeot Argentina presentó oficialmente el nuevo 408 GT, un modelo que combina la elegancia de un sedán, la deportividad de un coupé y la robustez de un SUV. Basado en la plataforma EMP2, el nuevo 408 se posiciona dentro del segmento C como una propuesta innovadora por diseño, confort y nivel tecnológico.

La versión GT está equipada con un motor 1.6 turbo naftero que entrega 215 CV y 300 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de ocho velocidades (EAT8). Esta configuración busca ofrecer un equilibrio entre rendimiento y eficiencia, reforzando el enfoque de la marca en la experiencia de conducción.

Entre sus principales atributos destacan el sistema i-Cockpit® 3D, una pantalla central de 10 pulgadas, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay™ y Android Auto™, y un completo paquete de asistencias a la conducción (ADAS) que incluye control crucero adaptativo, frenado autónomo de emergencia y cámara 360°.

Cuánto cuesta el nuevo Peugeot 408 GT El nuevo Peugeot 408 GT ofrece un amplio baúl de 536 litros, climatización avanzada, iluminación ambiental LED y materiales de alta calidad en su interior.

El modelo ya está disponible en Argentina a un precio de u$s52.200, con una garantía de 3 años o 100.000 km, y más de 15 accesorios oficiales para su personalización.

