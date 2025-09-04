Su divorcio la convirtió en una de las mujeres más ricas del mundo: quién es MacKenzie Scott

MacKenzie Scott convirtió los millones recibidos tras su divorcio en un motor de cambio social, destinando gran parte de su fortuna a causas solidarias.

Tras su divorcio con Jeff Bezos, MacKenzie Scott administra miles de millones y se destaca como una de las filántropas más influyentes del mundo.

MacKenzie Scott se transformó en una de las figuras más comentadas del mundo empresarial tras su divorcio con Jeff Bezos , fundador de Amazon . Su historia refleja cómo un giro personal puede impactar de forma inesperada en las finanzas globales. Su caso, además, reabrió debates sobre los millones generados en el sector tecnológico y la desigualdad de género .

Hoy Scott no solo es reconocida por la enorme fortuna que obtuvo, sino también por su faceta como filántropa . En pocos años destinó más de 14 mil millones de dólares a organizaciones sin fines de lucro alrededor del mundo, marcando una diferencia en sectores clave como la educación, la salud y la lucha contra la pobreza. Su influencia crece tanto en lo económico como en lo social.

Más de 2.300 organizaciones recibieron apoyo gracias a sus donaciones sin condiciones. Este enfoque convierte a Scott en un referente global de la filantropía moderna, demostrando que los miles de millones en sus manos pueden convertirse en un motor de cambio real.

Nacida en San Francisco en 1970, MacKenzie Scott mostró desde joven interés por la literatura, lo que la llevó a estudiar en Princeton bajo la mentoría de la reconocida autora Toni Morrison . Aunque su sueño inicial era convertirse en novelista, su destino cambió tras conocer a Jeff Bezos en la firma de inversiones D.E. Shaw, donde ambos trabajaban.

Su relación avanzó rápidamente: en 1993 se casaron y poco después decidieron mudarse a Seattle para dar vida al proyecto de Amazon. Scott participó en los primeros pasos de la compañía, llevando las finanzas y la administración mientras Bezos delineaba su plan de negocios. Con el tiempo, Amazon se consolidó como uno de los gigantes del comercio electrónico.

Tras 25 años de matrimonio y cuatro hijos, Scott y Bezos anunciaron su divorcio en 2019. Como parte del acuerdo, ella recibió el 4% de las acciones de Amazon, equivalentes a unos 35.6 mil millones de dólares. Este hecho la colocó de inmediato entre las mujeres más ricas del planeta, aunque pronto mostró que su intención iba más allá de acumular capital.

Ese mismo año, Scott firmó el Giving Pledge, compromiso que asumen multimillonarios para donar al menos la mitad de su riqueza en vida. Desde entonces, su reputación creció no solo por ser la exesposa del hombre más rico del mundo, sino por marcar una diferencia en la forma en que los grandes patrimonios se relacionan con la sociedad.

Miles de millones: el patrimonio de MacKenzie Scott

Actualmente, el patrimonio neto de MacKenzie Scott ronda los 40 mil millones de dólares, según estimaciones de 2025. Sin embargo, esta cifra varía debido a sus constantes donaciones y a la volatilidad de las acciones de Amazon. Su decisión de entregar enormes sumas a la filantropía hace que su fortuna fluctúe de manera particular en comparación con otros multimillonarios.

Scott se ubica dentro del top 70 de las personas más ricas del mundo y en los primeros puestos entre las mujeres con mayor riqueza. Su estilo de vida, discreto y alejado de los lujos ostentosos, contrasta con el de otros magnates, lo que refuerza su imagen de generosidad y compromiso social.

