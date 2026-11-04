La batalla por el catálogo de Michael Jackson: Paris Jackson exige bajar la tasa de gestión de la herencia

La disputa involucra a los responsables de administrar los derechos y activos que continúan generando ingresos en distintos mercados.

La disputa por la administración de la herencia millonaria de Michael Jackson volvió a escalar en los tribunales de Los Ángeles. Esta vez, el foco está puesto en los honorarios de quienes manejan los negocios vinculados con la música, las licencias y los derechos comerciales del artista, fallecido en 2009.

Paris Jackson presentó un pedido judicial para reducir el porcentaje que percibe John Branca, uno de los principales responsables de la administración del legado de su padre .

El planteo apunta a una cifra millonaria: más de u$s109 millones solicitados en concepto de compensaciones correspondientes a 2023 y 2024, que incluyen distintos beneficiarios y servicios profesionales.

Paris Jackson presentó una moción ante el Tribunal Superior del condado de Los Ángeles para solicitar una reducción en la compensación vinculada con la administración de los negocios de su padre. El pedido busca modificar el porcentaje aplicado sobre los ingresos brutos relacionados con el entretenimiento.

Los negocios vinculados con la música y el entretenimiento mantienen vigente una estructura comercial creada tras la muerte del cantante.

La cifra que concentra la atención es de u$s109.219.648,27 , correspondiente a compensaciones solicitadas para los ejercicios 2023 y 2024. Ese importe no representa exclusivamente el salario de John Branca: comprende pagos asociados a los coadministradores del patrimonio, incluido el fallecido John McClain, y a servicios legales prestados por el estudio Ziffren.

Paris cuestionó que se pretendiera obtener la aprobación de una suma de semejante magnitud mientras, según su presentación, todavía existían problemas con la documentación financiera. La joven sostuvo que los informes correspondientes a 2023 y 2024 no estaban completos y que tampoco se habían cumplido adecuadamente los plazos establecidos para presentar las rendiciones.

Uno de los puntos señalados fue el vencimiento del 15 de septiembre, fecha que había sido fijada para entregar información contable pendiente. Según los abogados de Paris, la documentación presentada no alcanzaba para evaluar con suficiente claridad los movimientos económicos y las compensaciones reclamadas. La hija del cantante también solicitó que se le reconozcan los gastos legales derivados de sus actuaciones, bajo el argumento de que sus reclamos buscan proteger los intereses del patrimonio familiar.

La respuesta de la otra parte no tardó en llegar. Un representante de la administración calificó el planteo como carente de fundamento y sostuvo que los informes correspondientes a esos períodos ya habían sido presentados. Además, defendió que los honorarios responden a un acuerdo específico autorizado por la Justicia.

El impacto del recorte: la diferencia entre el 15% y el 10% en ingresos brutos

El pedido de Paris Jackson apunta a reducir la tasa de compensación de John Branca del 15% al 10% de los ingresos brutos relacionados con el entretenimiento. La modificación representaría una baja de cinco puntos porcentuales, equivalente a un recorte de un tercio sobre el porcentaje actual.

La solicitud contempla los ejercicios 2023 y 2024 y también los períodos posteriores, hasta que se presente una rendición completa y precisa correspondiente a 2026.

La administración sostiene que los responsables del patrimonio renunciaron desde el comienzo a cobrar los honorarios legales previstos por su condición de albaceas y que el porcentaje actual corresponde a una retribución independiente por la actividad comercial que desarrollan.

Los activos detrás del imperio: contratos con Sony, catálogos y licencias del "Rey del Pop"

El volumen de dinero involucrado se explica, en buena medida, por la dimensión comercial que adquirieron los derechos vinculados con Michael Jackson después de su muerte. El cantante dejó un catálogo musical de enorme valor, participaciones editoriales, grabaciones, contratos y derechos de explotación de su imagen y su obra.

Uno de los movimientos más importantes ocurrió en 2016, cuando Sony adquirió la participación restante del 50% que el patrimonio de Jackson tenía en Sony/ATV Music Publishing. La operación fue valuada en aproximadamente u$s750 millones e involucró una compañía que también administraba derechos editoriales de canciones de The Beatles.

Otro acuerdo de gran magnitud llegó en 2024. Sony adquirió una participación del 50% en un paquete de activos vinculados con las grabaciones y los derechos editoriales de Michael Jackson, en una valuación de al menos u$s600 millones e incluyó activos editoriales de Mijac.

A esos negocios se suman los ingresos generados por la reproducción de sus canciones, las licencias comerciales, los espectáculos y las producciones audiovisuales. Entre los proyectos más conocidos aparecen This Is It, las producciones realizadas junto con Cirque du Soleil y el musical MJ, que llevó la historia del artista a los escenarios teatrales.