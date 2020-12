Coronavirus, Maradona, IFE, Cobra Kai: cuáles fueron los temas que más googleamos los argentinos en 2020

Sin dudas, el Covid-19 marcó este año y las consultas de los argentinos en gran medida se relacionan con la pandemia. La transformación de la vida cotidiana hacia la virtualidad y el surgimiento de nuevas actividades e intereses también se destacan en las búsquedas.

coronavirus globo_1200.jpg Pixabay

Coronavirus. La principal tendencia de búsqueda en el país. Con la llegada de los primeros casos al país, las personas comenzaron a interesarse más sobre este virus y dieron lugar a preguntas como: “¿Qué es el coronavirus?” y “¿Qué es una pandemia?”. Los argentinos quisieron indagar además sobre su procedencia con la consulta “¿Dónde se originó el coronavirus?”. A partir de las medidas tomadas localmente, también se generaron consultas sobre “¿Qué significa cuarentena?” y aquellas relacionadas al permiso para circular y los requisitos necesarios para obtenerlo. Por su parte, las medidas de prevención ocuparon un lugar relevante tanto para saber “¿Cómo se contagia el coronavirus?”, como para tomar medidas de protección desde los hogares buscando “¿Cómo hacer barbijos?” y “¿Cómo hacer alcohol en gel?”.

Herramientas para la nueva normalidad. El aislamiento obligatorio nos llevó a aprender e interiorizar nuevos hábitos y herramientas digitales para continuar con las actividades diarias. Así lo demuestran las consultas sobre Google Classroom, posicionada en el segundo lugar de las tendencias en búsquedas del 2020, en un año en el que la educación vivió el gran desafío de transformarse con la tecnología como aliada. Le siguen las plataformas gubernamentales: Trámites a distancia y Mi ANSES. Y la herramienta Zoom, que facilitó los encuentros con familiares y amigos.

Top Ten. 1. Coronavirus. 2. Google Classroom. 3. Trámites a distancia. 4. Elecciones Estados Unidos. 5. Permiso para circular. 6. Zoom. 7. Hot Sale. 8. Ingreso Familiar de Emergencia. 9. Diego Maradona. 10. Mi ANSES

Anuncios en primer plano. Las diferentes iniciativas asociadas a responder a la crisis generada por la pandemia tuvieron un rol central en las búsquedas de los argentinos durante 2020. Esto sucedió principalmente con el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) y la necesidad de comprender el alcance de esta medida. La pregunta “¿Cómo saber si cobro los 10.000 de ANSES?” se colocó primera en el ranking Cómo, y “¿Dónde cobro el IFE?” también primera en la lista Dónde. Un interés similar despertó la tarjeta Alimentar alcanzando los principales resultados con: “¿Cómo saber si me corresponde la tarjeta Alimentar?” y “¿Dónde retiro la tarjeta Alimentar?”.

hodge maradona.jpg FIFA

Las personalidades destacadas del año. No todo fue coronavirus… dentro de la lista de personas más populares en 2020, indudablemente el primer lugar es para Diego Armando Maradona por la noticia de su fallecimiento el pasado 25 de noviembre. A su vez, aparecen otras figuras argentinas como Luis Alberto Spinetta (que este año cumplió su 70° aniversario de nacimiento), el presidente Alberto Fernández, Gustavo Guillén (quien falleció el 28 de mayo) y el tenista Diego Schwartzman: “El peque” tuvo una buena performance durante 2020, logrando hoy el 9no puesto en el ranking mundial ATP.

Top Ten. 1. Diego Maradona. 2. Kobe Bryant. 3. Naya Rivera. 4. Luis Alberto Spinetta. 5. Elsa Serrano.6. Will Smith.7. Alberto Fernández. 8.Gustavo Guillén. 9. Diego Schwartzman. 10. Donald Trump

Elecciones en Estados Unidos. El acontecimiento del año con mayor interés entre los argentinos. Otros eventos que generaron gran interés fueron los vinculados al comercio online: el Hot Sale, el CyberMonday 2020 y el Black Friday 2020. Finalmente, el deporte fue el cable a tierra de muchos argentinos y así lo demuestra el interés creciente en las búsquedas de Roland Garros, Playoffs de la NBA, la Champions League, las Eliminatorias Qatar 2022 y la Copa Libertadores 2020.

joe biden y donald trump.jpg

Búsquedas asociadas con actividades en casa. Con más tiempo en los hogares, los argentinos se volcaron a realizar casi todas las tareas en casa. El crecimiento natural de estas tendencias fue acompañado por varias campañas que promovieron actividades en los hogares. Propuestas como Arcor en casa o Siempre en casa de la empresa Quilmes, se destacaron en esta categoría, porque facilitaron la compra virtual en cualquier momento y lugar. A su vez, tuvieron gran impacto iniciativas gubernamentales educativas y culturales: Tu escuela en casa, realizada por el Gobierno de Córdoba, y Cultura en casa del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. También surgieron nuevos hobbies o intereses como la búsqueda de juegos, actividades recreativas, ejercicios y jardinería.

La cocina fue el pasatiempo destacado. Sin lugar a dudas, al menos por un tiempo, todos los argentinos se convirtieron en grandes cocineros (¡o al menos eso intentaron!). Durante el año fueron al Buscador para conseguir el paso a paso de algunas recetas. ¿Cuáles fueron las principales? Lejos de la complejidad, en el top 5 se encuentran comidas simples, tradicionales y fundamentalmente con mucha harina: en primer lugar se destacaron las medialunas, seguido por pan casero, flan casero, panqueques y por último, ñoquis de papa.

Cobra Kai: una grulla al corazón

Las series y programas de TV que marcaron este año. Además de la gastronomía, el contenido de entretenimiento ocupó un rol central en la cuarentena. El reencuentro de los personajes de Karate Kid -Daniel LaRusso y su enemigo Johnny Lawrence- en la serie Cobra Kai, se convirtió en la gran novedad en el ranking de Series y programas de TV. Seguido por la historia de la ajedrecista Beth Harmon en Gambito de dama, la retransmisión de la telenovela Floricienta de Cris Morena y Poco ortodoxa, la miniserie sobre la vida de una mujer judía en Nueva York inspirada en la autobiografía de Deborah Feldman. Entre los principales cinco contenidos que fueron tendencia, también se ubica el reality de cocina MasterChef, que actualmente está emitiendo su versión con celebridades. Y Élite, la serie española que narra la vida de un grupo de estudiantes de un exclusivo colegio y que ya cuenta con 3 temporadas.

Top Ten. 1. Cobra Kai. 2. Gambito de dama.3. Floricienta. 4. Poco ortodoxa. 5. MasterChef. 6. Élite. 7. Anne with an E. 8. Bake off. 9. Cantando 2020. 10. Divina comida