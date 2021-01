¿Cuáles son los cursos más demandados en el sector IT? 

Entre los cursos más demandados podemos listar los siguientes:

Data Science

Devops

Programación en Java, Net., Python y node.js

Diseño de Experiencias de Usuario

Product Owner

Scrum Master

Administrador AWS, GCP y Azure

Testing QA

Una característica común que los atraviesa es que todos persiguen un oficio laboral. Junto a otros puestos como administrador de redes sociales, marketing digital, entre otros, se convirtieron en los “nuevos oficios digitales”.

La transformación digital y el trabajo remoto son dos de los grandes impulsores de este crecimiento de puestos en IT. Tal es el caso del nuevo oficio de “Data Science”. El análisis de datos y de grandes volúmenes de información conocido como Big Data ha tomado relevancia por sí mismo y hoy la demanda de puestos específicos sobre el tema es una de las más altas.

Además del fuerte incremento producto de la pandemia, el sector IT se encuentra en constante movimiento. La demanda de talento es constante y la escasez de perfiles para cubrir esas necesidades genera ese gap entre oferta y demanda de puestos de trabajo.

En este marco, capacidades como el trabajo en equipo, autonomía y toma de decisiones, capacidad de adaptación al cambio, liderazgo, autogestión y tener pensamientos out of the box son algunas de las más valoradas. Tener además conocimiento en distintos idiomas es un plus, al igual que manejo de distintos tipos de tecnologías y conocimiento en redes sociales.

(*) Fundador y CEO de EducaciónIT.