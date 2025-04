Tenía una millonada en su cuenta, la perdió por un error garrafal y se hizo viral

“Le dije, 'mirá, me pasó esto. Yo sé que suena muy loco, pero soy real', le di mis datos”, indicó. El mendocino dudó en primera instancia, pero Claudia le contó que si no recuperaba ese dinero su hijo no podría viajar. No obstante, 30 minutos después, el joven le contestó, y le dio una respuesta que sorprendió a todos.