Tiene un patrimonio de más de u$s6.000 millones y dejó el mejor consejo para los jóvenes de todo el mundo

El empresario, reconocido en todo el mundo, le brindó a la juventud la receta para poder obtener una enorme fortuna.

No todos los que ganan miles de millones suelen entregar las fórmulas de su éxito al público. Por eso, sorprendió que recientemente una de las figuras empresariales más importantes del mundo hiciera una declaración que ayudará a muchas personas, en especial, a los más jóvenes.

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Este multimillonario, que logró mantenerse en la cima pese a su alto perfil en los medios, está convencido de que , si los jóvenes apuestan a este método , podrán sumar una enorme cantidad de dinero en poco tiempo. Sin embargo, asegura que nada será por arte de magia y la dedicación es uno de los pasos a seguir para que esta fórmula no fracase.

El reconocido empresario se encargó de brindar la fórmula para llegar al éxito en el mundo moderno.

Quién es Mark Cuban y cómo se convirtió en millonario

Mark Cuban nació en 1958 en Pittsburgh, Pensilvania, y desde muy joven mostró interés por los negocios. Antes de convertirse en el exitoso empresario que es hoy en día, comenzó vendiendo bolsas de basura, monedas y sellos para ganar dinero.

Tras graduarse en Administración en la Universidad de Indiana, se instaló en Dallas y comenzó a trabajar en el sector tecnológico. Su primer gran éxito empresarial llegó con MicroSolutions, una compañía dedicada a la venta e integración de software para empresas. La firma creció rápidamente y alcanzó más de u$s30 millones en ingresos anuales. En 1990, Cuban la vendió a CompuServe por u$s6 millones, una operación que le permitió dar un importante salto económico.

Sin embargo, el negocio que cambió definitivamente su vida fue Broadcast.com. La empresa, fundada junto a Todd Wagner y Chris Jaeb, se dedicaba a la transmisión de audio y video por internet, una actividad que comenzaba a expandirse a fines de la década de 1990.

Nueve años después, Yahoo compró Broadcast.com por u$s5.7 mil millones en acciones. Tras concretarse la operación, Cuban vendió su participación y obtuvo alrededor de u$s2.500 millones.

Con esa fortuna comenzó a expandir sus inversiones. En 2000 adquirió los Dallas Mavericks de la NBA por u$s285 millones y posteriormente sumó participaciones en empresas tecnológicas, medios de comunicación y proyectos vinculados al sector de la salud.

El futuro es la IA: cuál fue el consejo de Cuban para los jóvenes

Mark Cuban considera que la inteligencia artificial será una de las tecnologías más importantes para las próximas generaciones. Por eso, cuando le preguntaron qué haría si volviera a tener entre 16 y 21 años, su respuesta fue contundente.

"Si tuviera 16, 18, 20 o 21 años a partir de hoy, dedicaría cada minuto del día a aprender sobre IA. Incluso mientras durmiera, escucharía podcasts sobre IA", afirmó durante una conferencia realizada en SXSW.

Para el empresario, la inteligencia artificial no debe verse como una amenaza, sino como una herramienta capaz de generar nuevas oportunidades laborales y empresariales. Según explicó, quienes inviertan tiempo en aprender cómo funciona estarán mejor preparados para el futuro.

Cuban también destacó que estas habilidades no son exclusivas de programadores o ingenieros. A su entender, los perfiles más buscados serán aquellos que logren combinar conocimientos de IA con áreas como finanzas, marketing, diseño o administración.

El multimillonario insistió en que el tiempo dedicado a comprender esta tecnología puede marcar una diferencia importante en el desarrollo profesional. "Aquellas personas que dedicaron el tiempo necesario, lo lograrán", sostuvo.

Además, remarcó que la inteligencia artificial debe utilizarse como una herramienta para resolver problemas y crear nuevas oportunidades. "La IA nunca es la solución. Es una herramienta", aseguró.

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Miles de millones: el patrimonio actual de Mark Cuban

Actualmente, el patrimonio neto de Mark Cuban está estimado en u$s6.500 millones. La mayor parte de esa fortuna proviene de la venta de Broadcast.com, aunque durante las últimas décadas amplió sus inversiones hacia distintos sectores.

Entre sus activos más conocidos figuran participaciones en compañías tecnológicas y acciones de grandes empresas. El propio empresario reveló que una de sus mayores inversiones corresponde a Amazon, con la cuál consiguió agigantar sus ganancias.

En 2022 también fundó Cost Plus Drugs, una compañía creada para ofrecer medicamentos con precios más transparentes y accesibles en Estados Unidos. La empresa se convirtió en uno de sus proyectos más destacados de los últimos años.

Su patrimonio incluye además propiedades inmobiliarias de alto valor. Junto a su familia vive en una mansión ubicada en Dallas y en 2018 compró una residencia frente al mar en Laguna Beach por u$s19 millones.