La famosa actriz jamás fue parte de la serie, pero un importante acuerdo le permite aprovechar las ganancias de la familia más conocida de la televisión.

Jennifer Tilly ha logrado amasar una fortuna de millones de dólares con sus trabajos en televisión y cine. Reconocida por su recordada nominación al Óscar, gran parte de sus ganancias suelen estar atadas a sus interpretaciones, aunque hay un ingreso bastante peculiar que no muchos conocen.

Sin haber participado directamente, ella se lleva cerca de u$s10 millones gracias a "Los Simpson" . No le aportó su voz a un personaje reconocido ni forma parte de la producción de los episodios, lo cual se debe a un acuerdo con uno de los creadores, Sam Simon.

Jennifer Tilly comenzó a trabajar como actriz a principios de la década de 1980, con participaciones en series de televisión y películas. Durante sus primeros años apareció en producciones como "Hill Street Blues", "Remington Steele", "Cheers" y " Moonlighting ", además de sumar papeles en películas como " The Fabulous Baker Boys" y "Let It Ride".

Tilly es conocida por su rol dentro de la franquicia de películas y series de Chucky.

Su reconocimiento aumentó en 1994 con "Balas sobre Broadway" , la película dirigida por Woody Allen en la que interpretó a Olive Neal. El papel l e valió una nominación al Oscar como mejor actriz de reparto . Dos años después protagonizó " Bound" , junto a Gina Gershon, en una película dirigida por las hermanas Wachowski.

En 1998 interpretó a Tiffany Valentine en "La novia de Chucky" , un personaje que retomó en varias películas de la franquicia y, años más tarde, en la serie "Chucky" . También prestó su voz a Celia Mae en "Monsters, Inc." y a Bonnie Swanson en "Padre de familia" , papel que mantiene desde 1999.

La actuación no fue su única actividad profesional. Tilly también compitió en torneos de póker y ganó un brazalete de la Serie Mundial de Póker en 2005, con un premio de u$s158.625.



Además de su papel dentro del universo del muñeco maldito también le prestó su voz a un icónico personaje de "Padre de familia". Universal

Por qué recibe ganancias por "Los Simpson" si nunca actuó en la serie

Jennifer Tilly y Sam Simon se casaron en 1984 y permanecieron juntos durante siete años. Cinco años después, mientras todavía estaban casados, el guionista y productor creó "Los Simpson" junto con Matt Groening y James L. Brooks. La pareja se separó en 1991 y el divorcio quedó formalizado en 1993.

El acuerdo firmado en ese momento le otorgó a Tilly el 30% de los ingresos netos que correspondían a la participación económica de su exmarido en la serie. No se trataba de la producción completa, sino de una parte de los ingresos generados por los derechos que el creador conservó después de dejar su participación creativa directa.

La salida de Simon se produjo en 1993, después de diferencias con Groening, pero mantuvo su lugar como productor ejecutivo y sus derechos económicos. A medida que la serie amplió su distribución y sumó nuevas fuentes de ingresos, el valor de esa participación aumentó. Durante los últimos años de su vida, llegó a recibir entre u$s20 millones y u$s30 millones anuales por los ingresos relacionados con la producción.

El 30% que correspondía a Tilly representaba entre u$s6 millones y u$s10 millones por año. Tras el divorcio, ambos mantuvieron una relación cercana y la actriz acompañó constantemente a su exmarido durante su enfermedad. En 2015, Simon murió a los 59 años por un cáncer colorrectal.

Hasta ese momento, los pagos se canalizaban a través de Coconino Inc., la productora de Sam. Después de su muerte, un nuevo acuerdo permitió que ella recibiera directamente de Fox la parte correspondiente. Así, el mecanismo establecido durante el divorcio continuó vigente.

El patrimonio de Jennifer Tilly

El patrimonio netro de Jennifer Tilly está estimado en u$s40 millones. Con su rol en "Padre de familia", recibe u$s100.000 por episodio, sumado a las ganancias que le llegan a través de "Los Simpson". Un dato no menor es que ambas series son rivales dentro de la misma cadena y representan un lugar importante en su economía.

Si bien el póker fue parte de su vida profesional, se retiró en 2008 y regresó en 2010. En total, el juego le permitió acumular u$s992.000 en ganancias entre torneos y eventos. Fue nominada al premio Spirit of Poker Living Legend de PokerListings, lo que la coloca en un lugar privilegiado dentro de la escena competitiva.